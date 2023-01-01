Tra Monteverdi e Calvino: la Fondazione Egri porta a Cuneo arte, danza e narrazione

CUNEO CRONACA - La Fondazione Egri torna a Cuneo con due appuntamenti imperdibili nel periodo natalizio. Il 4 dicembre il Rondò dei Talenti ospiterà un laboratorio di movimento e coreologia guidato da Elena Rolla, coreologa della Fondazione. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, proporrà ai partecipanti di scoprire come il gesto quotidiano possa trasformarsi in coreografia e danza, mostrando come il movimento possa diventare una forma di benessere personale e condiviso.

Il 10 dicembre, al Teatro Toselli, la Fondazione proporrà un doppio spettacolo con la ResExtensa Dance Company e il Gruppo e-motion. Il primo, Il combattimento di Tancredi e Clorinda, affronta temi sempre attuali come guerra, pregiudizio e amore attraverso il madrigale di Claudio Monteverdi. La vicenda, tratta dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, narra la storia del cavaliere cristiano Tancredi e della guerriera musulmana Clorinda, che si affrontano in duello: Tancredi, innamorato di Clorinda, non la riconosce e la uccide. Coreografia e concept sono firmati da Francesca La Cava, con interpreti Stefania Bucci e Andrea Di Matteo. La produzione è a cura del Gruppo e-motion, con il contributo del MIC, della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila. (Compra i biglietti QUI)

Segue Puzzle, dello stesso periodo, a cura della ResExtensa Dance Company, ispirato ai lavori di Italo Calvino. Lo spettacolo è un labirinto di voci e narrazioni in danza che si intrecciano e si scontrano, dando vita a nuove relazioni e storie uniche. Ispirato al Castello dei Destini Incrociati e alla Taverna di Calvino, il lavoro propone racconti specifici e personali, moltiplicati all’infinito a partire dagli stessi elementi di base. L’interpretazione di ogni spettatore diventa parte integrante dello spettacolo, trasformando le domande in movimento, corpo e incontro con l’altro. L’ideazione e la direzione sono di Elisa Barucchieri, che firma anche la cura musicale, mentre i danzatori sono Fabiana Mangialardi, Giovanni Ernani Di Tizio e Moreno Guadalupi.

Per chi desidera fare un regalo originale, la Fondazione Egri propone anche la possibilità di acquistare biglietti per gli spettacoli della stagione, accompagnati da un elegante coupon da stampare e inserire sotto l’albero.

(Foto Vanessa D'Orazi)