Tra memoria e rievocazione storica: Annibale ai piedi del Monviso e i tedeschi ad Alba

CUNEO CRONACA - Sarà un weekend ricco di appuntamenti di portata storica, con una grande rievocazione dell'attraversata delle Alpi dell'esercito di Cartagine nella Seconda Guerra Punica, "Il segreto di Annibale. Roma e Cartagine alle sorgenti del Po", mentre ad Alba domenica 12 verrà ricordato l’anniversario dell’arrivo dei soldati tedeschi in città durante il secondo conflitto mondiale e il martirio di Luigi Rinaldi.



LA RIEVOCAZIONE SUL MONVISO

Per celebrare le recenti e notevoli scoperte relative al famoso passaggio alpino del generale Annibale e l’impresa dell’armata cartaginese, sabato 11 e domenica 12 settembre a Crissolo (Cuneo) in alta Valle Po, in località Spiagge, si svolgerà la prima edizione della grande rievocazione storica "Il segreto di Annibale. Roma e Cartagine alle sorgenti del Po", con un ricco programma di attività rievocative e didattiche e visite guidate ai piedi del Re di Pietra. I visitatori si potranno immergere in un mondo ormai scomparso, con numerose didattiche interattive proposte dai rievocatori. Saranno presenti rievocatori da tutta Italia: Lazio, Puglia, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Marche. Praefectura Fabrum e Storica Eventi sono le associazioni organizzatrici dell’evento. L’associazione Ambiente & Cultura – Alba Sotterranea si occuperà delle visite introduttive alla rievocazione.

LA COMMEMORAZIONE AD ALBA

Domenica 12 settembre, alle 9, per la commemorazione dell’anniversario dell’entrata delle truppe tedesche ad Alba durante la Seconda guerra mondiale e il martirio di Luigi Rinaldi, è previsto un momento di ritrovo tra i gruppi alpini e l’amministrazione comunale albese nell’area del monumento all’Alpino, presso i giardini di C.so F.lli Bandiera. Per l’occasione avrà luogo la cerimonia dell'alzabandiera con la deposizione della corona di alloro in onore ai caduti, alla presenza delle autorità comunali. Interverranno il Presidente dell’Associazione Padre Girotti, Renato Vai, il presidente del centro culturale San Giuseppe, Roberto Cerrato, il presidente della sezione albese dell’ANPI, Enzo Demaria, e il Capogruppo degli Alpini di Alba, Aldo Brassiolo.