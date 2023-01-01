Tra i colori del foliage e il tempo sospeso dell'autunno: l'oroscopo di ottobre

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di ottobre 2025 per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

L'autunno non spegne il vostro fuoco, bensì lo trasforma. Siete in una fase in cui la vostra potente energia è più riflessiva, ma non meno intensa. Dopo un'estate caratterizzata da slanci e iniziative, l'impulsività che vi contraddistingue si attenua, siete invogliati al confronto sereno con gli altri, quindi, osservando prima di agire e agendo con più consapevolezza. Siete disposti a fare chiarezza, ponendovi all'ascolto, muovendovi con più strategia, con più curiosità, approfondendo così il dialogo con chi vi circonda. E' un buon momento per accordi e collaborazioni, è meno complicato e faticoso trovare un punto di incontro. Una buona energia dà vita a soluzioni geniali, l'intuizione si rafforza e frutta ottimi risultati nel mondo del lavoro. Un progetto accantonato tempo fa, va preso di nuovo in considerazione, rivisto con calma, con ponderazione e, se viene modificato con qualche piccolo accorgimento, diventa la vostra carta vincente. Pensierino: “La calma è la virtù dei forti” - Pitagora.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio

L'autunno accentua la costanza, la cura, la capacità di dare la priorità alle cose che davvero contano. Una buona energia vi accompagna e, senza spingere, vi sostiene. E voi, che amate la terra sotto i piedi, potete camminare con più consapevolezza su un multicolore foliage, con passo morbido ma efficace per arrivare al vostro traguardo. La vostra forza, in questo frangente, è restare saldi mentre tutto intorno cambia. Il momento favorisce un pensiero lucido per coltivare relazioni più autentiche, senza compromessi, quindi chiaritevi, proponete o sistemate situazioni ambigue che non fanno per voi. Badate al vostro benessere, non si tratta di stravolgere, ma di aggiustare il tiro, è fondamentale per il vostro benessere. Questo atteggiamento è cosa buona e giusta per affrontare cambiamenti senza scossoni, la lentezza non è rinuncia, ma preparazione. Pensierino: “La pazienza è amara , ma il suo frutto è dolce”. Jean – Jacques Rousseau.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

L'autunno stimola a tornare un po' indietro, non per chiudervi in voi stessi, ma camminate tra il foliage con passo leggero, per predisporvi ad ascoltate il vostro profondo e per ritrovare quell'equilibrio che a volte traballa. Non sforzatevi di mostrarvi brillanti, la vostra mente è vivace, ma anche delicata. Proteggetela scegliendo silenzi che favoriscono il recupero di energia che nell'estate avete profuso. Anche sul fronte professionale rallentate il ritmo e riflettete sul da farsi, non è tempo di grandi svolte, ma di intuizioni, per programmare o rifinire progetti. Chiarite con delicatezza incomprensioni e predisponetevi all'ascolto, che sarà un mezzo per saziare la vostra curiosità, fonte di ispirazione. Nutritevi con cibo, parole, affetti, per pensare con chiarezza e vivere in pienezza. Pensierino: “Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si è cenato bene”. -Virginia Woolf

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

In autunno, se trasformate il quotidiano in gesto simbolico, date forma alle emozioni più lente, più vere e il bisogno di protezione si intreccia col desiderio di apertura. Se avete vissuto tensioni o distanze, sono i piccoli gesti a ricucire relazioni sbiadite, tuttavia è cosa buona e giusta selezionare. Il mondo non offre equilibrio, ergo, siate voi a costruirlo con piccoli gesti, coerenti e quotidiani, il vostro benessere dipende dalla capacità di individuare la vostra zona comfort, la casa diventa rifugio e laboratorio. Sul fronte professionale non è tempo di grandi espansioni, bensì di progetti creativi ispirati con un ritmo lento e dedicando cura ai dettagli. Seguite la vostra preziosa intuizione per scegliere quando agire, oppure quando attendere con lungimirante pazienza. Pensierino: “La felicità non è qualcosa di pronto. Vien dalle tue azioni”. -Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto

L'autunno vi stimola a rallentare, ma non a spegnervi. Come segno di fuoco, in questo momento rappresentate una fiamma che arde in modo meno spettacolare, ma più profondo, come la brace. Assecondate i vostri desideri, riscoprite ciò che vi fa brillare anche quando il mondo è più grigio. Sul piano professionale non sono determinanti le grandi conquiste, ma mosse avvedute e lungimiranti. Se vi sentite inquieti, concedetevi pause, senza sensi di colpa, è un metodo efficace per ritrovare l'equilibrio. Dedicate più tempo a riconnettervi con la vostra forza, trovate un modo di esprimervi che trasformi la nostalgia in bellezza, che vi consenta di attenuare la tensione per non implodere. E' cosa buona e giusta riconoscere la forza che nasce dal controllo gentile, dalla padronanza delle emozioni, dalle scelte dettate dalla consapevolezza. “Colui che domina se stesso è più grande di colui che conquista mille battaglie”. - Buddha.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

L'autunno si apre come una pagina bianca su cui scrivere i vostri pensieri ordinati, le vostre intuizioni gentili. Per voi, segno di terra e di discernimento, c'è lo stimolo a rallentare il ritmo, ma senza smettere di costruire. E' tempo di semina consapevole, di rifinitura e di bellezza che nasce dai dettagli. Fate una scelta consapevole con chi dividere il vostro tempo e le vostre energie. Se avete vissuto momenti di confusione o di eccesso, ora torna l'equilibrio che ha traballato un po'. Chiarite, ascoltate per dire ciò che conta davvero. Sul piano professionale è il momento della precisione, non servono grandi slanci, ma piccoli aggiustamenti, è preziosa la vostra capacità di cogliere particolari importanti che sfuggono agli altri. La vostra forza non si manifesta nell'eccesso, bensì consiste nel cercare l'essenziale e nella capacità di vedere ciò che basta. Pensierino: “La perfezione si raggiunge non quando non c'è più nulla da aggiungere ma quando non c'è più nulla da togliere”. - Antoine de Saint-Exupèry.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

Il vostro mese cade in autunno e la vostra natura trova risonanza nel mondo esterno: colori armoniosi, atmosfere sospese: in quanto segno d'aria e di bellezza, per voi è tempo di danzare dolcemente tra desiderio e misura, tra aperture e discernimento. Se avete vissuto tensioni o distanze, non fatevene un cruccio, grazie alla vostra capacità di mediazione riuscite senza fatica a ricucire con eleganza. Ma attenzione, non cadete nel solito tranello di sacrificarvi per mantenere la pace. Sul piano professionale è determinante occuparsi delle rifiniture, di piccoli dettagli, spesso trascurati dagli altri, comunque determinanti per voi, perché fonte di ispirazione. E' illuminante la vostra sensibilità estetica, la cura nello scegliere le parole giuste, soprattutto quelle da non dire, altrettanto per i colori e per le forme. Siete in cerca di stabilità, ma l'equilibrio non sempre è simmetria: ogni tanto concedetevi di lasciarvi andare con fiducia, perché a volte la bellezza può nascere dal disordine del cuore. Pensierino: “La misura dell'amore è amare senza misura”. -Sant'Agostino.

Scorpione dal 23 ottobre 22 novembre

L'autunno fatto di nebbie mattutine, sentieri umidi del bosco, foglie che cadono a terra in silenzio, rispecchia il vostro mondo interiore. E' un invito a lasciare andare ciò che è superfluo, non con rabbia, ma con consapevolezza. Quindi sono emozioni intense, ma rivelatrici. Nel lavoro ridefinire progetti è la fase centrale per raggiungere l'obiettivo, che anche se irto di difficoltà sarete capaci di superare brillantemente. Non cadete in dinamiche di potere: piuttosto al posto della strategia, scegliete la chiarezza. A tratti vi sorprende un po' di malinconia, che non è debolezza ma profondità d'animo che vi suggerisce consapevolezza. Per il vostro benessere è cosa buona e giusta camminare in solitudine e nel silenzio della natura assorti nei i vostri pensieri: il contatto diretto con la terra aiuta a radicare le emozioni. Pensierino: “Ciò che muore in autunno non è fine, bensì il seme di cui siete custodi”. -Anonimo.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

L'autunno vi invita a fare un viaggio interiore, non serve partire verso lidi inesplorati, basta osservare con nuovi occhi. E' tempo di riflettere su ciò che avete raccolto finora: esperienze, relazioni, intuizioni. Quindi è un invito a rallentare, senza spegnere la vostra sete di scoperta, facendo tesoro di ciò che avete vissuto, si apre così una nuova prospettiva, un vedere le cose da un altro punto di vista: è un arricchimento. Non escludete passeggiate nella natura, in questo periodo autunnale c'è un mix di colori caldi, confortanti, una passeggiata in un bosco, vi aiuta a fermarvi con la mente e un passo lento vi spinge a riflettere e trarre ispirazione e intuizioni per nuovi progetti. Un incontro inaspettato può essere l'occasione per una nuova prospettiva di lavoro, o una proposta allettante, o una collaborazione, oppure uno spunto per aprire un'attività, per esempio un'agenzia di viaggi. Sicuramente potreste trovare la vostra zona comfort nei panni di un tour leader: quindi viaggi intorno al mondo e un intreccio di interessante di tante conoscenze. Pensierino: “Ogni passo, anche lento, è un viaggio se lo fai con il cuore aperto” - Anonimo

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

Nel periodo autunnale le giornate si accorciano, le vigne si spogliano, i ritmi rallentano: è il tempo della riflessione, della potatura interiore. Del resto conoscete il valore della costruzione lenta, della responsabilità, della parola data, quindi, non affannatevi a fare di più, bensì, impegnatevi ad affinare i progetti già portati in porto. Questo atteggiamento, sul piano professionale, conduce ad una svolta silenziosa ma potente. Se avete seminato con costanza, ora raccogliete riconoscimenti e avanzamenti di ruolo con un accresciuto compenso. Se vi sentite stanchi, concedetevi il lusso di svagarvi con i vostri hobby, escluso quello del lavoro, sovente una pausa genera nuove visioni, date anche valore al tempo che non produce. Il vuoto può essere fertile. Pensierino: "La misura dell'intelligenza è la capacità di cambiare”. - Albert Einstein.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

L'autunno porta movimento, le idee si moltiplicano come le foglie al vento, ma non tutte meritano di essere raccolte. Non lasciatevi affascinare da proposte troppo ambiziose, è un rischio affidarvi a persone che viaggiano troppo di fantasia, che si esaltano pensando a progetti mascherati di innovazione, che in realtà non sono realizzabili. Con una scelta non ponderata, spinti dall'entusiasmo, rischiereste di fare un buco nell'acqua ed essere costretti a ricominciare tutto da capo. Tuttavia, non perdete fiducia nella vostra visione, sempre proiettata verso il domani, è cosa buona e giusta scegliere con cura, ma anche di credere che ciò che la mente vi suggerisce, anche se audace, in taluni casi, potrebbe avverarsi. Occorre solo un po' di prudenza e ponderazione per non affidarsi a persone ambigue. Pensierino: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. - Eleanor Roosevelt.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

L'autunno è un periodo contemplativo e, allo stesso tempo, concreto: vi stimola intuizioni delicate e trasformazioni silenziose. Il mondo esterno rallenta, si fa più ovattato e voi – che siete già inclini all'ascolto profondo – sentite il bisogno di ritirarvi un po', non per fuggire ma per rigenerarvi. Fidatevi della vostra capacità di percepire tensioni sottili nell'ambiente professionale e di intuire cambiamenti prima che questi si manifestino. Mantenete un ritmo lento ma costante: organizzate il lavoro in step, concedendovi pause rigeneranti. Quando, a fine giornata, vi sentite svuotati, osservate un silenzio rigenerante camminando nella natura, tanto che le emozioni si fanno più sottili e i confini più sfumati: è un incoraggiamento a fidarvi della vostra sensibilità, a riconoscere che ciò che è invisibile può essere profondamente vero. Pensierino: “Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi” – Antoine de Saint-Exupéry.

Fiorella Avalle Nemolis