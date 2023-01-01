Nei boschi del Cuneese la storia di Matteo, cresciuto con i segreti dei buleré

GUIDO OLIVERO - Nascere alle pendici di una piccola valle non è cosa da tutti, ma per Matteo è stato così.

Il piccolo paesino adagiato sulle basse colline della valle odora tutto l’anno di dolciastro e, prima dell’estate, quando i castagni sono in fiore il profumo è intenso.

Matteo, sin da piccolo è stato allenato a far due cose, a piegar la schiena per raccogliere le castagne e ad abbassare lo sguardo per trovare i funghi, quelli buoni!

Sì, perché in paese i funghi per i quali vale la pena stancare la vista sono di due tipi, i bulé (i porcini) e le bale russe (i reali), tutti gli altri sono semplicemente pisacan o tossi (funghi non buoni) che anche le bestie disdegnano.

Matteo non solo era nato nel paese dei funghi e delle castagne ma apparteneva ad una famiglia famosa di buleré . Già il nonno era considerato uno dei più forti buleré della zona e si racconta che negli anni di siccità, lui i funghi li trovava sempre… perché nelle sere di luna nuova bagnava le zone buone del bosco, e poi dopo un po’ man mano che la luna cresceva qualche fungo trovava.

Anche suo padre non scherzava e viveva intensamente le stagioni dei funghi.

Quando arrivava il periodo giusto in casa non lo si vedeva più, si sistemava nei boschi e quando rientrava i funghi erano tanti, sempre.

Ogni fungo aveva una sua storia di luogo e di forma. I primi della stagione erano sempre di colore viola e raccontava che erano “granati ”, cioè nati prima della neve nelle zone più umide, e poi via via che l’estate si avvicinava il colore cambiava verso il marrone chiaro ed il nero, e le zone non erano più quelle umide bensì quelle assolate.

Aveva diviso i suoi percorsi in quattro. Il percorso di tarda primavera era quello nelle zone umide per la caccia al fungo viola.

Il percorso d’inizio estate si spostava nelle zone assolate per la ricerca di quelli marroni chiari o anche neri, e poi all’inizio dell’autunno batteva i saret (la parte alta delle colline) per la caccia ai funghi reali; nell’autunno inoltrato si riportava nelle zone umide dove nascono i mirtilli per cercare quelli viola o quelli bianchi nati sotto le foglie di castagno.

Le sue attitudini aveva cercato con calma di passarle a Matteo.

Sin da piccolo aveva iniziato lentamente a condurlo nei boschi per allenarlo alla caccia in modo graduale.

La cosa più importante che aveva iniziato ad insegnargli era l’allenamento della vista. In certe zone del terreno la vista doveva incollarsi al terreno, ed in altre zone invece riposare fissando con gli occhi non più il terreno ma le piante ed il cielo.

Altra cosa che aveva sin da subito insegnato a Matteo è che il fungo si cerca in salita o in piano: questo era il metodo più efficace.

In discesa era più complicato trovare i funghi perché il passo era più veloce e lo sguardo meno fermo.

Altra cosa che aveva insegnato era il rispetto del bosco compresi i funghi non buoni. Tutto doveva essere rispettato perché altrimenti il bosco si sarebbe ribellato e i funghi sarebbero spariti.

Sosteneva anche che le foglie non dovevano essere smosse e tutti i funghi su cui si posava lo sguardo, anche se piccoli piccoli dovevano essere raccolti, perché "...tanto se li hai visti, loro non crescono più e diventano molli".

Tutte queste cose Matteo le aveva imparate tra i cinque e i sei anni, ma l’insegnamento era poi proseguito nel tempo.

Più avanti il padre si era concentrato sulla velocità di ricerca, infatti per allenarlo una volta che aveva visto il fungo, diceva a Matteo che in mezzo minuto doveva individuarlo anche lui.

La cosa non sempre era facile e il più delle volte Matteo, preso dalla frenesia, non riusciva a scovarlo.

Matteo questo non lo riusciva a capire, perché quando andava a funghi con lo zio Rino, la ricerca rallentava e ad ogni fungo trovato lo zio faceva un lungo discorso, perché per lui il fungo era una masca (folletto), trasformata e perciò lo si doveva cogliere con lentezza, dopo avergli parlato.

Con queste cose per la testa, Matteo, preso dalla stanchezza, spesso seguiva il babbo alle spalle, ma questi si arrabbiava tanto perché a funghi non si va uno dietro l’altro, ma si devono tenere in modo non allineato le distanze.

Gli insegnamenti non finivano mai ed alcuni di questi riguardavano la capacità di staccare il fungo dal terreno il più rapidamente possibile.

La cosa di per sé non era difficile salvo per quei funghi tutti ficcati nella terra, dove per levarli bisogna quasi fare uno scavo.

Per questi suo padre sosteneva che, se nel bosco non c’era nessuno si poteva lavorare con calma, ma se c’erano altri cercatori era meglio far finta di niente e andar via per tornare lì più tardi quando non ci sarebbe stato più nessuno.

Questa tattica era fondamentale per depistare il nemico.

Le tattiche che negli anni il babbo gli aveva insegnato erano veramente tante, a parte quest’ultima un’altra tattica era quella legata all’abbigliamento nelle giornate di pioggia o di sole.

L’abbigliamento doveva comunque sempre essere comodo e d’obbligo erano gli scarponcini.

Anche il bastone era importante, e doveva essere a punta fine per far leva sotto il gambo del fungo, e nelle fasi di scavo per staccare quelli completamente ficcati nel terreno, quelli che il babbo definiva i trapunè , vale a dire quelli piantati a mo’ di carota nel bosco.

Importante era poi depistare i nemici, soprattutto i furestè (quelli non della zona), e gli altri buleré e per fare ciò bisognava soprattutto, quando nascevano i primi funghi, fare lunghi giri per ingannarli.

Bisognava cambiare spesso i percorsi di ricerca, e la zona buona o la si batteva con il quasi buio oppure verso l’ora di pranzo quando i vecchi buleré tornavano a casa.

Un’altra tattica era la leggerezza del passo che non doveva superare il rumore delle foglie quando cadono in autunno, e quando si vedeva il fungo, cercare con lo sguardo subito se nelle vicinanze c’erano i compagni o i gemelli di nascita.

Tutte queste tattiche il babbo le spiegava a Matteo durante le corte giornate d’inverno al caldo nella stalla, ed ogni tanto gli dava anche lezioni di geografia territoriale.

In altri termini gli trasferiva pian piano le mappe di ricerca locale, suddivise per stagioni.

Anche la conoscenza delle fasi lunari era importante.

La nascita di funghi con la luna vecchia era grama, cioè durava poco.

Con la luna nuova era tutto diverso ed i suoi occhi azzurri brillavano per i tanti funghi che aveva trovato con questa luna.

Non solo le fasi lunari erano importanti, ma anche la temperatura ed i venti segnavano il destino dei funghi.

Se fa tempesta in estate è buon segno per la caccia, e la tanta neve in inverno era di buon auspicio per la raccolta.

Il vento ed il freddo invece erano considerati il diavolo per la nascita.

Ogni tanto nel bosco, il babbo faceva notare a Matteo la cattiveria del vento, che feriva mortalmente i funghi screpolandoli tutti, e questi per proteggersi sia dal vento che dal freddo nascevano di meno e con gambi sottili per poi sparire da lì a poco tempo.

Tra le tante tattiche che Matteo stava imparando vi erano quelle delle “marche” che segnavano la imminente nascita.

Una “marca” molto importante era la muffa del terreno, per cui il babbo diceva sempre che “quando il terreno fa la muffa i funghi non tardano”.

Un’altra “marca ” era l’uscita di quei funghi bianchi grossi come un uovo, che Matteo gioiva trovandoli perché quando li schiacciava con il piede facevano strane pernacchie e si alzava una nuvoletta di cenere.

Questi erano i pet d’ loup.

La scoperta di questi funghi era di buon auspicio per l’imminente nascita dei funghi giusti.

La ricerca più affascinante per Matteo, nelle uscite con il babbo, era quella dedicata alla caccia dei reali (le bale russe ), funghi belli e colorati ma anche pericolosi perché da piccoli si potevano confondere con quelli che ti fan morire, le ammanite.

Su questi il babbo aveva insegnato la “prova del nove” per separare i buoni dai cattivi.

Gli aveva insegnato come scoprire la verità utilizzando e praticando un segno religioso importante: la croce.

Sì, bastava tracciare una croce nella parte inferiore dell’ovulo e se il segno diventava giallo-arancio, il fungo era manna divina, cioè buono, se invece diventava blu era il fungo del diavolo e quindi malvagio.

Dopo tutte queste lezioni e con il passare degli anni, Matteo diventò un buon buleré , ed ancora oggi quando si trova solo nel bosco pensa al nonno ed al papà che gli hanno tramandato così tanti segreti.

La magia del bosco e dei funghi gli è rimasta dentro, però a differenza del babbo quando trova un fungo si comporta come lo zio, si ferma e gli parla, non perché il fungo sia una masca , ma perché è un segno e un ricordo concreto della sua infanzia e soprattutto un legame indissolubile con chi, con passione e competenza, tante cose gli aveva insegnato.

Guido Olivero