Tra gli acciugai a Dronero si rievocano antichi sapori e profumi delle Valli d'Oc

A Dronero (Cuneo), l'1 e 2 giugno i sapori e profumi delle Valli D’Oc: due giorni dedicati alla rievocazione dell’antico mestiere dell’acciugaio, tra iniziative culturali e appuntamenti gastronomici. Ritorna puntuale, il primo weekend di giugno, l’appuntamento con la storica fiera dronerese, consolidata kermesse incubatrice di numerosi appuntamenti che ruotano intorno al commercio e alla lavorazione dell’acciuga.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 31 MAGGIO

ore 18:00 - Figure di Acciughe al Museo Malle’

“TENTATIVO DI FUGA” di Elena Monaco

ore 21:00 - Concerto RETE SMIM Provincia di Cuneo “SETTIMAdiDOMINANTE”

Progetto “Orchestra Provinciale” a.s. 2018/2019 “Greatest hits”

SABATO 1 GIUGNO

ore 10:00 - Gli Artigiani incontrano le scuole

ore 15:00 - PASSEGGIATA MUSICALE

Visita guidata tra luoghi di culto e scorci pittoreschi droneresi a cura del Civico Istituto Musicale di Dronero, in collaborazione con l’Associazione Dronero Cult.

Partenza dal Foro Frumentario (durata ca. 2,5 ore)

ore 16:00 - Inaugurazione Fiera

ore 20:30 - L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI

Spettacolo per bambini finanziato dal progetto Alcotra “Pluff” Compagnia teatrale “Assemblea Teatro” (Cinema Teatro Iris)

ORE 21.30 IL ROCK DELLE MONTAGNE ''L'ORAGE'' IN CONCERTO

BANDA MUSICALE SAN LUIGI PER LE VIE DELLA FIERA

La giornata di sabato sarà allietata dalla Banda Musicale San Luigi di Dronero

DOMENICA 2 GIUGNO

dalle ore 9:00 - Primo MEETING, alla fiera degli acciugai: RADUNO DELLE "500" Coordinamento del Marchesato di Saluzzo del FIAT 500 Club Italia

ore 10:00 - Gli Artigiani si raccontano

Associazione “Prima Linea” / Associazione “Antichi Mestieri” di Salmour Associazione “ En Ferr” di Aosta / FALCI

ore 14:00 / 16:00 - VISITE GUIDATE AL CENTRO STORICO

(Partenze, Ritiro Pass presso Casa Valle Maira - Stand Ufficio Turistico)

ore 14:30 - “ASTA DEL VINO”

ottenuto dalla vigna didattica sotto il Teatro nell’ambito del Progetto “La Riviera: orti e vigna diodattici” (Mastro Geppetto/Istituto Comprensivo Dronero/Mauro Vini/Mulino Cavanna) Banditore (d’eccezione): SILVIO BARBERO (Slow Food) - asta di beneficienza con sottoscrizione.

dalle ore 15:30 - LA GRANDE ORCHESTRA OCCITANA per le vie di Dronero e sul palco di piazza Manuel

ore 15:00 - GLI ACCIUGAI DELLA VALLE MAIRA SI RACCONTANO

Incontri con i veri testimoni di un’epoca entrata nel mito (Sala Giolitti - Piazza Martiri della Libertà

ore 15:00 e ore 17:00 - proiezione del filmato “UN ANNO IN VALLE MAIRA” (Cinema Iris)

DURANTE LE DUE GIORNATE

dalle ore 9:00 alle ore 21:00

area espositiva Prodotti tipici delle valli d’Oc

Prodotti tipici delle Valli d’Oc (Via Roma, P.zza S.Sebastiano, Via Garibaldi, Via Lamarmora, Piazza Martiri della libertà, Via Saluzzo, Via Brofferio)

ILLUSIONARIUM: MOSTRA SPETTACOLO di/e con Carlo Faggi.

Teatrino Blink, salone Milli Chegai, sabato 1 ore 15-19, domenica ore 10-12 e 14-19, ingresso gratuito. Un viaggio nel mondo della fantasia nella più grande collezione al mondo di illusioni ottiche.

Scoprirete gli affascinanti segreti sul funzionamento del vostro cervello, accompagnati da un professore in abiti steampunk per spiegare a grandi e piccoli gli inganni della mente.

A cura di Blink Circolo Magico e Carlo Faggi, mago Fax. www.blinkcircolomagico.it

ALLA SCOPERTA DI DRONERO

Percorso gioco per famiglie. Punto distribuzione Stand Espaci Occitan (Casa Valle Maira)

MOSTRA FOTOGRAFICA “GLI ACCIUGAI NELLE FOTO D'ARCHIVIO”

(Sala Giolitti)

BAMBINI, Disegnamo in plein air

Attività per bambini dai 4 anni ai 10 anni (Terrazza del Teatro)

DIMOSTRAZIONE di forgiatura

a cura dell’associazione “Prima Linea” e Associazione “ En Ferr” di Aosta

I ristoranti e bar proporranno PIATTI A TEMA

Potrete degustare in assoluta tranquillità, squisiti aperitivi e piatti tipici.

APERTURA DEL MULINO DELLA RIVIERA

(9:00-12:00/14:30-18:00)

Con speciale macinatura di cereali Antichi Nostrani della Valle Maira con degustazione di specialità dolciarie a base di grano e farro antico. Produzione e degustazione di Goloserie da forno con farine Speciali! (sabato e domenica pomeriggio)

AMICI DELLA FERROVIA

Esposizione del plastico ferroviario presso la terrazza del Teatro (Sabato e Domenica 15:00-18:00)

APERTURE PER IL PUBBLICO di

- riserva naturale “Ciciu del villar” di Villar san constanzo

- CRIPTA, CAPPELLA DI S.GIORGIO e San Costanzo al monte

presso la Parrocchia di Villar San Constanzo

(Domenica 2 Giugno dalle 14,30 alle 18)

- Chiostro di Sant’Antonio a Monastero di Dronero

(solo domenica dalle 14 alle 19)

- CENTRO VISITE roccere’ famosa per le sue Coppelle - Roccabruna (solo domenica)

L’AREA FOOD si ingrandisce!

DELIZIE REGIONALI per tutti i palati

Grande area con gazebo con tavoli e panche libere coperte da un tendone per degustare i PRODOTTI GASTRONOMICI tipici delle varie regioni presenti (Piazza Martiri)