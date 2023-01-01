Tra ghironde, fiaccole e un nuovo spirito di comunità: la Vigilia occitana di Castelmagno

CUNEO CRONACA - Mercoledì 24 dicembre, con partenza alle 20.30 da Campomolino, torna la fiaccolata “Flama d’OC de Chalendas”, organizzata da Occit’Amo Festival in collaborazione con il Comune di Castelmagno e con l’associazione Castelmagno Futura – Rilievi, da poco affiliata alle Acli di Cuneo. Un appuntamento che offre alla comunità l’occasione di ritrovarsi, riscoprendo il piacere di condividere canti, danze e attesa, in una vigilia di Natale suggestiva proprio perché autentica.

La serata prenderà il via con la partenza della fiaccolata da Campomolino: suonatori e partecipanti saliranno insieme fino al Colletto, dove alle 21.30 sarà celebrata la Messa cattolica nella chiesa di Sant’Ambrogio. A guidare l’accompagnamento musicale saranno i musicisti della Grande Orchestra Occitana di Sergio Berardo, con ghironde, organetti, fisarmoniche e flauti. Al termine, l’associazione Castelmagno Futura – Rilievi offrirà vin brulè e panettone sulla piazzetta del borgo.

Il circolo, recentemente ricostituito come realtà Acli, è presieduto da Daniele Martino, affiancato dalla vicepresidente Ela Assetta e dalla responsabile amministrativa Katiuscia Ribero. Soci fondatori sono Camilla Antonini, Cinzia Daniele, Francesco Martino, Franco Rignon, Gabriella Fichera, Gianfranco Basso, Giorgio Ariaudo, Marco Migliore, Marco Rainero, Matteo Martino, Nazareno Caputo e Sara Viano.

Tra gli obiettivi del gruppo figurano la promozione della cultura e delle arti, con particolare attenzione alle Valadas Occitanas del Piemonte occidentale, la tutela del paesaggio e la ricostruzione di un rinnovato spirito comunitario. Un impegno che passa attraverso il recupero dei valori del sapere condiviso e del vivere bene insieme.

Nella sua visione rientrano anche la proposta di una “terra d’ospitalità” e la formazione delle nuove generazioni alla conoscenza e alla cura del territorio, nella prospettiva di un futuro da riabitare e reinventare. Il “Novè Occitan – Flama d’OC de Chalendas” è la prima iniziativa pubblica della neonata associazione, che ringrazia per il supporto logistico il Comune di Castelmagno e la Bianco Ingegneria srl