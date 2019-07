TORRESINA/ Cine per la Terra: sabato sera il film “Resina” di Renzo Carbonera

SERGIO RIZZO - Quindici proiezioni d’autore, lungo la via della Pedaggera, per raccontare storie di paesaggi, territori, comunità.

Uno speciale fine settimana di inizio luglio, all’interno di un’area davvero suggestiva dove si concentrano due appuntamenti da non perdere.

Sabato 6 luglio alle ore 20,45 nell’ambito della manifestazione “Appuntamento nei boschi” del Comune di Torresina, in provincia di Cuneo, si svolgerà la proiezione all’aperto di “Resina” di Renzo Carbonera, 2017, penultimo film della terza edizione della rassegna itinerante Cine per la Terra.

È la storia di Maria, una giovane violoncellista che torna al suo paese di montagna in cui si parla una lingua ormai dimenticata: il cimbro. La situazione della sua famiglia non è però facile e la vita in paese scorre monotona, ma l’impegno nel coro, che in passato ha conosciuto ottimi riconoscimenti, sarà capace di restituire vitalità a tutta la comunità.

L’evento è stato fortemente voluto da circa 15 Comuni affacciati sulla Strada della Pedaggera 661 che collega Dogliani a Montezemolo e oltre, verso la vicina Liguria, percorrendo tutta la cresta di una delle dorsali di queste colline dell’Alta Langa.

Cine per la Terra è una rassegna ambiziosa, leggera e importante, che contiene i semi del cambiamento sociale, demografico, agricolo che molti auspicano e che alcuni stanno iniziando a perseguire.

Settimanalmente l’iniziativa propone l’incontro all’interno dei saloni più caratteristici di ciascun paese per condividere la visione di lungometraggi che abbiano per oggetto temi non solo ambientali quanto sociali: le relazioni all’interno di comunità in contesto agricolo e piccole come quelle di queste terre, come per altro suggerite dal film in programmazione.

Per favorire il confronto di esperienze e per una migliore condivisione della serata sarà ospite il Comune di Montezemolo. Un rinfresco finale contribuirà alla convivialità dell’incontro. L’ingresso è gratuito.

Sergio Rizzo

(Nella foto: la locandina della manifestazione a Torresina)