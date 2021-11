Torna un po' di sole, ma anche nebbia in pianura e temperature in graduale calo in Granda

Venerdì 19 novembre

Nuvolosità: cielo sereno o al più soleggiato per nubi basse e locali velature in transito, con nebbie fitte sulle zone di pianura fino alla tarda mattinata e in nuova formazione in serata.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in lieve aumento fino ai 3400 metri.

Venti: in montagna al mattino deboli in successiva attenuazione, da nordest sui settori alpini e da nord sulla fascia appenninica; calmi altrove.

Sabato 20 novembre