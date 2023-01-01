Torna la neve anche in pianura: allerta gialla in provincia di Cuneo

Dalla tarda serata e fino al primo mattino di martedì - fa sapere Arpa Piemonte - i fenomeni saranno diffusi, moderati in nottata e localmente forti nelle vallate sudoccidentali del Cuneese e al confine con la Liguria.

La quota delle nevicate, inizialmente tra i 500 metri ed i 700 metri, sarà in progressivo calo dal tardo pomeriggio, fino a portarsi a fine giornata odierna tra i 300 metri ed i 500 metri, localmente sui 200 metri sul settore sudorientale.

Nel corso della notte, in corrispondenza della fase più intensa della perturbazione, le nevicate si spingeranno anche al di sotto dei 200 metri di quota dal Torinese verso il basso Piemonte. Sulle pianure sono attesi accumuli fino a 5 cm su Torinese e Alessandrino, sui 5-15 su Astigiano e Cuneese; sulle pianure del Vercellese e del Novarese invece proseguiranno prevalentemente come pioggia, persistendo su queste aree una quota neve più alta.

In montagna sono previsti nuovi accumuli di neve fresca al suolo intorno ai 30-40 cm nelle vallate tra Alpi Marittime e Liguri, mentre i restanti settori alpini vedranno nevicate meno intense.