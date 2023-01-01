Torna la grande danza contemporanea con "Interscambi Coreografici" al Toselli di Cuneo

CUNEO CRONACA - La nuova stagione di danza al Teatro Toselli è pronta a prendere il via e si preannuncia come un viaggio affascinante che porterà in città alcune delle produzioni più interessanti della scena contemporanea nazionale e internazionale. Dall’India magica di Bangalore fino alle sperimentazioni più audaci d’Europa, sette spettacoli dellq rassegna "Intescambi Coreografici" offriranno al pubblico cuneese l’opportunità di attraversare linguaggi coreografici diversi, accomunati dalla stessa passione per l’arte del movimento.

Il percorso prenderà avvio con un momento dedicato al pubblico. Mercoledì 15 ottobre, alle ore 18, al Rondò dei Talenti è in programma l’incontro “Professione Spettatore”, una presentazione della nuova stagione pensata per avvicinare gli spettatori ai temi e agli artisti che caratterizzeranno il cartellone 2025/2026. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti.

La stagione entrerà poi nel vivo martedì 21 ottobre alle ore 21, quando sul palco del Toselli approderà “Sonnet of Samsara”, opera dell’Attakkalari Centre for Movement Art di Bangalore. Si tratta della prima data di una tournée esclusiva in Piemonte del celebre centro coreografico indiano, che porterà a Cuneo la sua visione poetica e innovativa del corpo e del movimento.

Intanto è già partita la campagna abbonamenti. Sono disponibili diverse formule, che consentono di scegliere l’intera stagione o solo una parte del cartellone. L’abbonamento completo ai sette spettacoli ha un costo di 105 euro (77 ridotto under 14 e over 65, 70 per studenti universitari). È possibile anche optare per abbonamenti parziali da tre spettacoli, previsti sia per il turno 2025 che per quello 2026, con tariffe che vanno dai 33 ai 54 euro a seconda della categoria.

Gli abbonamenti possono essere acquistati online su ciaotickets.it, scrivendo a biglietteria@egridanza.com o contattando telefonicamente – anche via WhatsApp – il numero 366.4308040.