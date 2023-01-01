Torna l'ora legale: nella notte tra sabato e domenica lancette avanti e più luce la sera

CUNEO
CUNEO CRONACA - Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ora legale: alle 2 gli orologi andranno spostati un’ora avanti, direttamente alle 3. Il cambio riguarda l’Italia e gli altri Paesi europei che applicano ancora il sistema dell’ora legale.
L’effetto più immediato sarà quello di avere più luce la sera. Come ogni anno, il passaggio può comportare qualche piccolo disagio legato al sonno e ai ritmi quotidiani, ma segna anche l’ingresso nella stagione primaverile con giornate progressivamente più lunghe. L’ora solare tornerà poi domenica 25 ottobre 2026.
Al di là delle abitudini personali e dei piccoli disagi legati al cambio di ritmo, resta un dato concreto: il risparmio energetico, oggi più che mai utile in un contesto in cui i costi dell’energia continuano a pesare.
Nei sette mesi di ora legale del 2025, il sistema elettrico italiano ha risparmiato 310 milioni di kWh, con un beneficio economico di oltre 90 milioni di euro e una riduzione di circa 145 mila tonnellate di CO2.