Torna l'alta pressione, ma dura poco: da giovedì sera piogge e temporali in Granda

CUNEO CRONACA - Nei prossimi giorni si assisterà alla rimonta di un promontorio di alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo centrale. Tale struttura - spiega Arpa Piemonte - manterrà tempo stabile sul Piemonte fino a giovedì mattina, con al più deboli rovesci a ridosso dei rilievi e correnti via via più tese in alta montagna.

Da giovedì pomeriggio l'avvicinamento di una saccatura dalla Francia causerà una più decisa rotazione dei flussi in quota da sud-ovest e un'ulteriore intensificazione della ventilazione sui rilievi. Al contempo, dalla serata e per tutta la giornata di venerdì, sono attese precipitazioni abbondanti, anche a carattere temporalesco, sulle porzioni occidentali e settentrionali del Piemonte.