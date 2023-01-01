Torna il sole, arriva il foehn e le temperature salgono: weekend stabile e mite in Granda

CUNEO CRONACA - Una depressione, denominata Pedro, si sta muovendo dal nord-Italia verso sudest, con una rotazione del flusso sul Piemonte dai quadranti nord-occidentali, che riporterà progressive schiarite sulla regione nel corso del pomeriggio di giovedì 19 febbraio, salvo addensamenti residui sulle Alpi nord-occidentali di confine.

Allo stesso tempo - fa sapere Arpa Piemonte - si assisterà ad una parziale intensificazione del vento sulla regione, a partire dalle zone alpine fino agli sbocchi vallivi, che dal pomeriggio di giovedì si protrarrà alla giornata di venerdì, quando le condizioni di foehn favoriranno un netto aumento delle temperature, ben marcato per i valori massimi diurni.

Nel fine settimana, la progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico, dal Maghreb all'Europa sud-occidentale, garantirà tempo stabile e perlopiù soleggiato sul Piemonte, con sensibile rialzo dello zero termico in montagna.

Venerdì 20 febbraio

Nuvolosità: cielo soleggiato, con addensamenti dalle Alpi Cozie alle Lepontine in attenuazione nel corso del giorno; velature in transito da ovest nel pomeriggio.

Precipitazioni: fino all'alba deboli sulle creste confinali di Alpi nordoccidentali e settentrionali, con quota neve sui 1100-1400 metri.

Zero termico: in aumento al mattino fino ai 2300-2400 metri a sudovest e 2000 metri altrove, calo di 200 metri in serata a sudovest; valori inferiori intorno ai 1800 metri sulle creste delle Alpi nord-occidentali di confine.

Venti: moderati localmente forti da nord-nordovest sulle Alpi, in attenuazione da metà giornata; moderati localmente forti in progressiva rotazione da nordovest a nord sull'Appennino; deboli o moderati da ovest in pianura, in rotazione da nord da mezzogiorno, a partire dal settore orientale. Locali condizioni di foehn dalle vallate alpine alle vicine pianure.

Sabato 21 febbraio

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso o velato al primo mattino, con schiarite in rapido aumento da ovest nel corso della mattinata e cielo più soleggiato nel pomeriggio; addensamenti più compatti sulle Alpi nord-occidentali al mattino, in successivo diradamento. Locali foschie all'alba sulle pianure orientali.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti.

Zero termico: in progressivo aumento fino ai 3100 metri a sudovest e 2900 metri altrove in tarda serata, con valori inferiori, ancora intorno ai 2600-2700 metri, sulle Alpi settentrionali.

Venti: moderati localmente forti da nord-nordovest sulle Alpi, in attenuazione in serata; deboli o moderati da nordovest sull'Appennino, in rotazione da sudovest nel pomeriggio; deboli variabili in pianura, prevalentemente tra nord e ovest al mattino, più meridionali al pomeriggio.

Domenica 22 febbraio

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso, per strati di nubi alte in transito da ovest al mattino e addensamenti in arrivo da sud in serata su Appennino e pianure.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento fino ai 3400 metri a sudovest e 3000 metri altrove in serata, con valori inferiori, ancora intorno ai 2900 metri, sulle Alpi settentrionali di confine.

Venti: deboli tra ovest e nordovest sulle Alpi e meridionali sull'Appennino; deboli variabili, prevalentemente tra ovest e sud, in pianura.