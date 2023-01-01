Torna il rischio rovesci e temporali: da giovedì temperature in risalita in Granda

CUNEO CRONACA - Dal nord Europa una saccatura si addossa progressivamente alle Alpi causando un graduale ingresso di aria fredda in quota nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno. Un fronte freddo sul versante nord delle Alpi causa un aumento dell'instabilità anche sul Piemonte settentrionale, portando probabili temporali tra Verbano e Novarese nella sera.

Isolati rovesci e temporali - aggiunge Arpa Piemonte - interesseranno anche le aree alpine tra Alpi Graie e Lepontine, nonché le pianure tra Torinese e Canavese. Martedì sarà in gran parte soleggiato con transito di velature, mentre mercoledì, seppur con un'elevata incertezza, sembrano affacciarsi nuovi temporali e rovesci alle pianure piemontesi. Giovedì velato con temperature in ascesa.

Martedì 9 giugno

Nuvolosità: nubi medio-alte al mattino diffuse a tutta la regione, più compatte sulle Alpi, nel pomeriggio estensione della nuvolosità con formazione di nubi cumuliformi soprattutto sulle pianure settentrionali.

Precipitazioni: al primo mattino ancora locali temporali nella zona dei laghi, nel pomeriggio isolati deboli rovesci sui rilievi tra Alpi Graie e Pennine.

Zero termico: in lieve calo a nord sui 3300 metri, a sud stazionario sui 3800 metri.

Venti: sulle Alpi moderati occidentali in lieve intensificazione, con locale Foehn nelle alte valli al mattino; sull'Appennino meridionali deboli; in pianura deboli variabili, intensificazione su Astigiano ed Alessandrino nel pomeriggio da sud.

Mercoledì 10 giugno

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso al mattino, con nubi più compatte sui settori settentrionali fino alle pianure centrali. Nel pomeriggio poco o irregolarmente nuvoloso con nubi più compatte sulle aree alpine.

Precipitazioni: al mattino rovesci e temporali tra deboli e localmente moderati sulle pianure, specialmente tra Novarese, Vercellese e Torinese. Nel pomeriggio deboli piovaschi sparsi tra Alpi e pianure centrali.

Zero termico: in lieve calo, soprattutto sul nord, fino a 3200 metri a nord e 3700 metri a sud.

Venti: sulle Alpi moderati o forti occidentali, in calo nella sera; sull'Appennino deboli meridionali; in pianura isolatamente moderati orientali al mattino. Locale Foehn in serata in estensione alle pianure settentrionali.

Giovedì 11 giugno

Nuvolosità: velature estese a tutta la regione, nel pomeriggio anche spesse, nubi cumuliformi a sviluppo diurno sulle Alpi Marittime.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: al mattino compreso tra 3000 e 3500 metri, in progressiva ascesa da sud-ovest fino a 3500-4000 metri.

Venti: sulle Alpi moderati nord-occidentali; sull'Appennino moderati da nord; in pianura deboli compresi tra est e nord con locale Foehn sui settori settentrionali.