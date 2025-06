Torna il Party Motor Alpet: ai Cardini di Roburent lo spettacolo dei migliori freestyler

CUNEO CRONACA - Uno spettacolo, di sport, condivisione, amicizia, immersi nella natura. Tutto questo è il “Party motor Alpet”, che il 5 luglio torna alla frazione Cardini di Roburent, presso il Monte Alpet Bike Village, con le sue emozioni, con i suoi aperitivi speciali e con il “Freestyle show”, il suo spettacolo di freestyle motocross che vedrà le esibizioni dei migliori piloti nazionali ed internazionali. Aperitivo e serata sotto le stelle ma soprattutto incantati dal rombo possente delle moto che sbalordiranno il pubblico con i loro coreografici e spettacolari salti.

Il Party motor Alpet prende il via alle ore 18 con “Salta l’aperitivo con Santero”: un modo per sorseggiare ottimi aperitivi, ma anche per fare del bene, dato che parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza, a favore dell’Unione genitori italiani contro i tumori dei bambini ODV.

Alle 21 e alle 22.30 lo spettacolo continua con il Freestyle Motocross, con l’esibizione di un poker d’assi: Vanni Oddera, savonese classe 1980, uno dei massimi esponenti mondiali del freestyle motocross al mondo, fondatore nel 2009 della “Mototerapia” a favore di ragazzi con disabilità e fragilità; Massimo Bianconcini, uno dei pionieri del Freestyle motocross in Italia e in Europa, Campione del Mondo di Step UP, tre medaglie agli X-games in America; Diego Manenti e Giacomo “Jack” Gandino. I quattro piloti si esibiranno in salti mozzafiato sulla rampa predisposta sulla strada, con strabilianti esibizioni aeree. Il tutto condito dal suggestivo spettacolo del fuoco, il fire show di Jane Ivory.

«Un evento spettacolare ormai consolidato, che richiama sempre tantissimi appassionati ai Cardini – dice Giulia Robaldo del Monte Alpet Bike Village -: sarà un’occasione per tutti gli appassionati di assistere ad evoluzioni pazzesche di veri e propri fenomeni del motocross e del freestyle, uno spettacolo gratuito accompagnato da tanta musica, un’occasione per stare insieme e… provare il famoso mojito con la menta dei Cardini!».

Quest’anno c’è di più. Sempre in occasione del Party Motor Alpet alle ore 19 ci sarà un ulteriore momento prezioso: l’inaugurazione del nuovo punto noleggio di HostileBike, che rafforza la propria presenza nel monregalese con un servizio dedicato a tutti gli appassionati di mountain bike, downhill ed e-bike. Grazie alla collaborazione con Monte Alpet BikePark e Tribe Distribution il nuovo spazio non offrirà solo noleggio di biciclette, ma anche vendita di abbigliamento tecnico, protezioni e accessori per la mountain bike.

«Vogliamo creare un punto di riferimento per i rider di ogni livell - spiega lo staff HostileBike -, un luogo dove trovare tutto ciò che serve: mezzi, assistenza, protezioni e un contesto ideale per vivere il bikepark a 360». Il nuovo punto HostileBike offrirà noleggio e-bike, enduro e downhill con caschi e protezioni inclusi, officina tecnica interna per riparazioni e set-up, corner shop Tribe Distribution.

Oltre al servizio di noleggio e vendita, sono già in fase di sviluppo ulteriori novità, tra cui nuovi pacchetti escursione (bike + guida + protezioni), giornate test bike in collaborazione con Tribe Distribution, eventi e raduni tematici con atleti e brand partner.