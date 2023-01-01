Torna il maltempo: piogge diffuse in Granda, temporali e neve sulle Alpi oltre i 1900 metri

CUNEO CRONACA - Il graduale avvicinamento di una saccatura con minimo tra Francia e Spagna determina un marcato peggioramento del tempo con precipitazioni diffuse, più intense sul settore occidentale e meridionale.

Verso la serata di lunedì (4 maggio) e nella mattinata di martedì saranno possibili temporali intensi sulle zone meridionali in sconfinamento dalla Liguria; fenomeni più deboli sui restanti settori.

Mercoledì l'ingresso di aria fredda sulla regione legata alla saccatura, determinerà un aumento dell'instabilità con rovesci diffusi e locali temporali sui settori orientali, in particolare nella prima parte della giornata. Miglioramento giovedì.

Martedì 5 maggio

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti sulle Alpi e sui settori orientali.

Precipitazioni: diffuse, moderate sulla parte meridionale della regione, localmente forti sui settori al confine con la Liguria; più deboli altrove. Dalla tarda mattinata graduale attenuazione con fenomeni più sparsi e deboli, più probabili su zone montane e pedemontane. Quota neve sui 1900-2100 metri. Dalla serata rovesci localmente moderati sono attesi sulle zone orientali.

Zero termico: al mattino in calo in sui 2300-2400 metri sulle Alpi e stazionario altrove sui 2500-2700 metri, stazionario nel pomeriggio. Venti: moderati da sudovest in montagna, deboli tra nord e nord-est in pianura con rinforzi al mattino sulle zone orientali.

Mercoledì 6 maggio

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: rovesci deboli o moderati diffusi sulla regione già dal mattino, con fenomeni localmente più intensi su tutta la parte orientale, in particolare sulle zone al confine con la Lombardia, anche a carattere temporalesco e con valori forti. Quota neve sui 1900-2200 metri. Attenuazione in serata.

Zero termico: stazionario sui 2300-2400 metri sulle Alpi e sui 2500-2600 metri sul resto della regione. Venti: sulle Alpi moderati da sud al mattino, in calo e rotazione da sud-ovest nel pomeriggio. Moderati da sud sull'Appennino con rinforzi sostenuti dalle ore centrali. Deboli da sud su Astigiano e Alessandrino e da nord-est altrove.

Giovedì 7 maggio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi dalla tarda mattinata, più probabili su zone montane e pedemontane.

Zero termico: stazionario sui 2500-2600 metri sulla regione. Venti: deboli a tutte le quote, dai quadranti occidentali sulle Alpi, da sud sull'Appennino con rinforzi al mattino e variabili in pianura.