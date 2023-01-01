Torna il grande caldo: temperature oltre i 35 gradi e zero termico a 5000 metri

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - La progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sull'Europa garantirà tempo stabile e soleggiato per lunedì 27 luglio e i prossimi giorni sul Piemonte.
Arpa Piemonte informa che sono attesi una sensibile risalita dello zero termico fino a 5000 metri e un graduale aumento delle temperature, che potranno nuovamente superare i 34-35 °C in pianura a partire da martedì, per poi raggiungere i 38-39 °C nel fine settimana.
Martedì 28 luglio
Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, con cumuli in formazione sui rilievi alpini nelle ore centrali in successivo transito sulle pianure.
Precipitazioni: isolati deboli rovesci pomeridiani.
Zero termico: in lieve calo sui 4700 metri a nord e 4800-5000 metri a sud.
Venti: deboli dai quadranti occidentali sulle Alpi e deboli o localmente moderati da nord-est altrove.
Mercoledì 29 luglio
Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con addensamenti più compatti su zone montane e pedemontane.
Precipitazioni: deboli rovesci sparsi sui rilievi nelle ore centrali, più probabili sul settore settentrionale.
Zero termico: in lieve calo sui 4700-4800 metri.
Venti: deboli o localmente moderati, dai quadranti occidentali sulle Alpi e da quelli orientali sui restanti settori.
Giovedì 30 luglio
Nuvolosità: cielo sereno.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in ulteriore lieve calo sui 4500-4600 metri.
Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi e deboli variabili altrove, con rinforzi da sud tra Langhe, Roero e Appennino alessandrino.