Torna ad Alba il Langhe e Roero Pride: sabato corteo e festa in Zona H

CUNEO CRONACA - Sabato 5 luglio ad Alba torna il Langhe & Roero Pride, manifestazione voluta ed organizzata dal Circolo Arci Cinema Vekkio di Corneliano D’Alba e dalla neonata associazione Ri(S)volte, con il patrocinio della Città di Alba.

Il ritrovo è alle ore 14.30 in Piazza Osvaldo Cagnasso. Il corteo della manifestazione partirà alle ore 15.30 da Piazza Garibaldi, attraverserà Via Cavour, Piazza Risorgimento, Via Vittorio Emanuele II, Piazza Michele Ferrero, Corso Italia, Via Duccio Galimberti, Corso Banská Bystrica ed arriva al Parco Böblingen - Zona H alle ore 17.00.

Chi arriva in auto alla manifestazione, può parcheggiare in: Piazza Prunotto, Piazzale Giovannoni (ex Ospedale), Zona H (Corso Banská Bystrica), Piazzale Ferrero e Piazzale Miroglio (Via Santa Barbara).

Il palco dell’evento è in Zona H. Qui, alle ore 17 è previsto il discorso di Max Fontana per il Coordinamento del Pride e della presentatrice ufficiale del Pride Cristy McBacon. Poi, alle ore 17.15 l’intervento della madrina del Pride Daphne Bohemien che canterà una canzone e poi l’intervento della co-madrina del Pride Laura Pereira. Alle 17.30 sul palco saliranno i rappresentanti dei vari Pride Piemontesi, uno o una rappresentante dell’Associazione Ri(S)volte e di uno o una rappresentante del Circolo Arci Cinema Vekkio.

Dalle ore 18 si prosegue con i live di Linda e, a seguire, Paul Wild. Poi, i rap della zona. Dalle 20.15 in avanti dj-set Vibo, dj-set Moonray e dj-set Marco Lektro sul palco dalle ore 22.30.