Torna a Lagnasco il D'Acord Fest: la quarta edizione tra "Provincia Testarda" e Pavese

CUNEO CRONACA - Torna per la sua quarta edizione con il claim Provincia Testarda il D'acord Fest, un progetto culturale nato nel cuore della provincia di Cuneo che promuove musica, aggregazione e valorizzazione del territorio attraverso il coinvolgimento di associazioni, volontari e comunità locali. Il festival si svolgerà dal 3 al 5 luglio 2026 ai Castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 3 luglio - SELTON+AURORO BOREALO+REGNO. Ingresso gratuito.

I Selton arrivano a Lagnasco con uno show unico e travolgente. Dopo il tour in Brasile e il “Gringo in Tour” nei club, la band porterà sui palchi dei festival italiani una scenografia originale costruita attorno a una doppia batteria ideata e realizzata dal gruppo stesso. 2. Nati a Porto Alegre, passati da Barcellona e cresciuti artisticamente a Milano, i Selton mescolano pop, cantautorato e tropicália in uno stile personale che li ha resi protagonisti della scena indie italiana. La loro avventura europea inizia come musicisti di strada al Parco Güell, dove vengono scoperti da Fabio Volo e portati in Italia, conquistando fin da subito artisti come Enzo Jannacci e Cochi e Renato. Nel corso degli anni hanno collaborato con grandi nomi della musica italiana e internazionale, tra cui Daniele Silvestri, Jovanotti, Marco Mengoni, Malika Ayane, Carlinhos Brown e Ney Matogrosso, firmando brani diventati simbolo del loro percorso, come Piccola sbronza, Voglia di infinito, Luna in Riviera e Pasolini. Oggi i Selton sono riconosciuti per la qualità e l’energia dei loro concerti: uno spettacolo intenso, originale e festoso, capace di creare un forte legame con il pubblico.

AURORO BOREALO

A Lagnasco porterà uno Special Set tutto da vivere e difficile da etichettare: musica, ironia, karaoke, amarcord e festa si mescolano nello stile unico di Auroro. Cantautore, performer, DJ, divulgatore e creator, negli anni ha costruito un universo creativo originale tra musica e cultura pop. Fondatore della celebre pagina Libri Brutti, del sito cult Orrore a 33 giri e dell’etichetta Talento, ha pubblicato sei album, video virali e progetti fuori dagli schemi, fino ad arrivare nel 2025 al debutto teatrale con Auroro – Il Musical. Il D’Acord Fest è pronto ad accoglierlo per chiudere la serata inaugurale all’insegna della leggerezza, del divertimento in una festa collettiva. A Lagnasco il talento locale trova sempre spazio, e sarà Regno_, il progetto musicale di Alberto Laezza, ad aprire il festival. Tra pop sintetico, psichedelia e groove funk, Regno_ porta sul palco un sound avvolgente fatto di synth, chitarre filtrate e ritmiche coinvolgenti, accompagnate da testi che raccontano amore, distanza e fragilità. Ingresso gratuito.

Sabato 4 Luglio - MINISTRI, BOSCHI BRUCIANO.

I Ministri, attivi dal 2006, si sono affermati come una delle realtà più solide del rock italiano contemporaneo, distinguendosi per un’intensa attività live e una produzione discografica di successo culminata con album come Tempi Bui, Per Un Passato Migliore e Giuramenti. Dopo l’uscita nel 2025 dell’ottavo album Aurora Popolare, la band ha calcato i palchi di tutta Italia e torna nell’estate 2026 con una nuova serie di concerti nei principali festival, portando sul palco uno spettacolo energico e diretto, capace di confermarli come presenza di riferimento nel panorama live nazionale. La presenza dei Ministri nel programma conferma l’attenzione del festival verso la scena indipendente italiana, creando un filo coerente con le edizioni precedenti: un percorso iniziato con i Tre Allegri Ragazzi Morti nel 2024 e proseguito nel 2025 con The Originals, progetto speciale che ha unito eccezionalmente Bluebeaters e Africa Unite. Biglietti in vendita su Ticketone Sullo stesso palco saliranno i BOSCHI BRUCIANO, progetto musicale dei fratelli lagnaschesi Pietro e Vittorio Brero che tornano sul palco del D’Acord Fest condividendo il palco con i Ministri con i quali collaborano da tempo anche in fase di produzione e registrazione.

Domenica 5 Luglio - DANIELE SILVESTRI.

La collaborazione con Borgate dal Vivo, una delle principali rassegne culturali del Piemonte, si conferma un’importante occasione di rete e progettualità condivisa. In questo contesto si inserisce il concerto di Daniele Silvestri, tra i più rilevanti cantautori della scena italiana contemporanea, capace di unire ricerca d’autore, grande pubblico e impegno civile. Il cantautore porterà a Lagnasco un concerto pensato per valorizzare parole e musica in un contesto coinvolgente, accompagnato da Marco Santoro e Davide Salvarese. La sua cifra stilistica è testimoniata da brani come Cohiba, Il mio nemico, L’appello, Quali alibi, A bocca chiusa e Argentovivo, accanto a evergreen come Le cose in comune, Occhi da orientale, Testardo, Salirò e La Paranza. I numerosi riconoscimenti ricevuti – tra cui Premio Tenco, David di Donatello, Premio Recanati, Amnesty International Italia, Grinzane Cavour e Premio Carosone – confermano uno sguardo costantemente attento al presente, lucido, solidale e generoso.

Biglietti in vendita su Ticketone Lagnasco, nel cuore della provincia di Cuneo, situata tra Saluzzo e Savigliano, dista 30 km da Cuneo e 60 km da Torino, confermandosi facilmente raggiungibile da tutto il territorio provinciale e regionale. Durante le giornate del festival sarà inoltre possibile visitare i Castelli Tapparelli d’Azeglio accompagnati da guide esperte. Non solo musica: il programma prevede anche laboratori per bambini e adulti, lezioni di yoga e un piccolo market artigiano dedicato alle realtà e alle produzioni del territorio. Ulteriori informazioni consultando il sito sito www.dacordfest.it. Segui i nostri canali per scoprire tutte le novità: il programma è in continuo aggiornamento. Profilo Instagram: https://www.instagram.com/dacordfest/. Profilo Facebook: https://www.facebook.com/dacordfest. Profilo Youtube: https://www.youtube.com/@Dacordfest.