Torino City Marathon e Cinque Mulini: brillano gli atleti dell'Atletica Roata Chiusani

CUNEO CRONACA - Ottimi risultati per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani impegnati sulla distanza regina della Torino City Marathon e sui 21,097km della Mezza Maratona.

Sui 42,195km della maratona esordio col botto sulla distanza per Pietro Dutto, 15° uomo assoluto e 3°SM35 in 2h32'47, e Davide Martina, 46° e 3°SM45 in 2h43'52.

Al personale Sarah Aimée L'Epée, 13a donna e 1aSF40 in 3h01'17. Molto bene Elena Baudena, al traguardo in 3h26'10 e Silvio Cuceli.

Nella prova sulla mezza maratona, 143° posto per Matteo Ribotta in 1h24'25, ben piazzati Maddalena Somà 1h32'53, Alberto Ricci 1h38'36", Enrico Arese e Alice Birolo.

Convincente prova di Ludovico Trincheri, in gara ad Olgiate Olona, alla 93a Edizione della Cinque Mulini, classico appuntamento dall’alto contenuto tecnico nel panorama del cross nazionale ed internazionale.

Nella prova di 4km riservata agli Allievi, Trincheri si piazza 11° con il tempo di 13’01 sui 105 classificati.