TIRO CON L'ARCO/ Continua la stagione di successi in tutte le specialità per il Clarascum

Si sono disputate a Collegno (Torino) le gare 36 e 72 frecce, mentre a Lombardore (Torino) si è svolta la gara campagna. Nella prima giornata di competizione, dopo le qualifiche individuali si sono svolte le Olimpic e Compound round.

Buoni i risultati per il Clarascum di Cherasco (provincia di Cuneo) nella Compound assoluta maschile con Luca Giacosa al secondo posto e Michea Godano al terzo. Soddisfazione anche nell'Arco Olimpico per la società cheraschese: Anna Bimbi sale sul podio per la categoria master femminile e Alessio Ieni per la categoria ragazzi maschile, entrambi medaglia d'argento.

Domenica è stata all'insegna dell'argento; Anna Bimbi e Alessio Ieni per l'Arco Olimpico mentre Luigi Di Michele per il Compound che insieme alla sua squadra con Rivetti e Liccese è salito sul secondo gradino del podio. A Lombardore invece l'oro ha fatto da padrone per la famiglia Godano; Sergio con l'Arco Istintivo e Michea con il Compound.

Fabio Bogetti e Simone Giacosa hanno invece gareggiato nel fine settimana a Riccone nella seconda tappa del Trofeo Renato Doni, competizione giovanile per squadre regionali dedicata alle classi Ragazzi, Allievi e Junior, impegnati nell'unica divisione Arco Olimpico. Ora si attendono le convocazioni da parte della Fitarco Piemonte per l'ultima tappa della Coppa Italia delle Regioni a Cagliari.