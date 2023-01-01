"Ti aspettiamo, Marta": il Fan Club Bassino lancia la nuova stagione con un abbraccio collettivo

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Fan Club Marta Bassino: "Quando il dolore per l’infortunio di Marta era ancora “fresco” e bruciava dentro di noi, vi abbiamo parlato così. A cuore aperto — che è poi l’unico modo in cui siamo capaci di esprimerci.

Ora, forse, abbiamo (re)imparato a respirare, in questa situazione per noi del tutto nuova e che ci sembrava preludere a un immenso vuoto, a un mare di incognite, a solo dispiacere.

Un vuoto che, però, è stato riempito dalla straordinaria manifestazione d’affetto di tutti voi nei confronti di Marta, di cui in parte anche noi siamo stati “mediatori”. Anzitutto, quindi, grazie.

Da qui prendiamo le mosse per ricominciare e guardare avanti. Con fiducia, con speranza, con la stessa passione e lo stesso amore incondizionato che da sempre ci lega a Marta — dentro e fuori dalle piste.

Ed è il momento di aprire il tesseramento 2025-2026 al Fan Club Marta Bassino.

Lo slogan che avevamo scelto per questa stagione, l’avrete capito, era #DallaStessaParte. Non un’espressione di circostanza, ma una dichiarazione d’intenti.

Se infatti, da un lato, è evidente che noi del Fan Club — chi lo porta avanti e tutti voi che, ogni anno, scegliete di farne parte — siamo sempre stati #DallaStessaParte, senza compromessi, accanto a Marta… così è altrettanto evidente come, nell’ultimo biennio in particolare, qualcosa sia andato storto in tal senso.

Noi avremmo quindi vigilato con rigore affinché ciò non si ripetesse, anche “alzando la voce” se necessario.

Ora, dopo quanto accaduto, questo impegno non viene meno, ma si trasforma.

Diventa un abbraccio collettivo che accompagna Marta in questo nuovo, difficile cammino, nel nome dei valori che da sempre ci uniscono — lealtà, determinazione e un inguaribile sorriso.

Diventa un grido che si leva alto e incontrastato dai nostri cuori: “Ti aspettiamo!”.

E no, non ci interessano i tempi di recupero, il ritorno sugli sci, il ritorno in gara.

Ci interessa abbracciarti, sostenerti nel cammino verso la salute, la serenità.

Un passo alla volta, senza pressioni, senza fretta.

Perché lo sport può aspettare. Il tuo sorriso — che poi è anche il nostro — no.

E voi… aspettate con noi?

Le condizioni d’iscrizione e tutte le informazioni sono disponibili QUI".