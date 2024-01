Terres Monviso Outdoor Festival: avventura, cultura e sostenibilità nelle valli alpine

CUNEO CRONACA - Il Terres Monviso Outdoor Festival, con il successo dell'edizione 2023 che ha registrato oltre 7000 visitatori in tre giorni, si prepara a tornare quest'anno, trasformandosi in una vera e propria vetrina per tutti gli appassionati della montagna, inclusi coloro che vi lavorano, la abitano o semplicemente la amano. L'evento, che si estende per tre giorni, si svolgerà nelle vallate alpine e nel Quartiere di Saluzzo, trasformato in un hub per conferenze, corse, stand, giri in bicicletta e workshop, tutti incentrati su un turismo lento e sostenibile.

Il Salone ha l'obiettivo di esplorare a fondo l'universo montano, dando particolare enfasi a temi specifici. Quest'anno, l'attenzione sarà rivolta alla gestione dei rifugi e alle innovazioni in ambito di attrezzature e manutenzione dei sentieri. "Alpine Refuge" sarà uno spazio dedicato a novità e progetti riguardanti la gestione dei rifugi. Tra i temi in primo piano ci saranno le attrezzature da cucina, gli arredamenti, la produzione e il risparmio energetico, la digitalizzazione, il riciclo delle acque, l'eliminazione dei rifiuti, i cantieri, il trasporto dei materiali, lo spostamento dei turisti e la manutenzione dei sentieri. Verrà anche lanciata la prima Borsa Lavoro Alpina e Borsa del Turismo nei Rifugi, insieme a un focus sui percorsi religiosi e non, che attraversano i sentieri alpini.

L'evento è organizzato in collaborazione con A.G.R.A.P. e CAI PIEMONTE. Il Terres Monviso Outdoor Festival si prefigge di essere il motore e il cuore di un territorio che si anima con orgoglio scoprendo i risultati del lavoro condiviso. Tra le varie aree tematiche, si troveranno spazi dedicati al cibo, a esperienze immersive, incontri con esperti di montagna, nuovi progetti trail e trekking, e molto altro. Ci sarà anche un'area dedicata alla sicurezza in montagna, con la partecipazione di diverse associazioni come Soccorso Alpino, AIB, ANA/Protezione Civile e Soccorso Radio. Inoltre, il festival presenterà novità legate al mondo della bicicletta grazie a VeloPluf, un progetto Alcotra che quest'anno introdurrà le Scalate Leggendarie italo-francesi.