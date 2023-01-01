Terre del Castelmagno, ancora appuntamenti di agosto tra cultura, tradizione, musica e territorio

CUNEO CRONACA - Dal 19 al 23 agosto l’Ecomuseo Terra del Castelmagno ospiterà il ritiro estivo della Power Flower Orchestra. Per il secondo anno consecutivo il gruppo musicale giovanile ha scelto San Pietro di Monterosso Grana per le lezioni estive, unendo la pratica musicale a momenti nella natura e conoscenza del territorio. L’ultimo giorno di permanenza, domenica 23 agosto, alle ore 17.00, i ragazzi si esibiranno in un saggio finale per famiglie, amici e visitatori, a dimostrazione del percorso fatto e della pratica realizzata. A seguire, possibilità di cenare presso l’Oste de Senpìe, su prenotazione.

Due date per partecipare alla proiezione del documentario di Andrea Fantino su Don Romando Fiandra, figura emblematica per la storia di San Pietro di Monterosso Grana e per la nascita di Casa Vittoria, che da anni ospita gli anziani della valle. Mercoledì 19 agosto, ore 21.00 a Sambuco - Centro di documentazione della Valle Stura - Via Umberto I, 50/A e lunedì 24 agosto, ore 21 a Limone Piemonte - Teatro della Confraternite, via Confraternità, 68. Ingresso libero.

Venerdì 21 agosto - ore 21 presso l’Anfiteatro di San Pietro di Monterosso Grana, la compagnia Scavalcamontagne porterà in scena lo spettacolo “Primo Appuntamento”, inserito nella Tournée in Cammino 2026. Prima dello spettacolo sarà possibile partecipare gratuitamente alla camminata organizzata dalla compagnia e dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno: il ritrovo è previsto alle ore 9.00 presso il Campeggio Roccastella di Monterosso Grana, con escursione lungo il Sentiero del Sarvanot, arrivo a San Pietro intorno alle ore 11-11.30 e passeggiata nel Paese senza Tempo. Seguirà la possibilità di pranzare a San Pietro oppure di rientrare a piedi a Monterosso Grana insieme alla guida.

Domenica 22 agosto torna l'appuntamento con EXPA per percorrere il Cammino di San Magno accompagnati da Noemi, guida escursionistica dell’Ecomuseo. L'appuntamento è alle 7.30 a Campomolino per esplorare insieme le borgate e le cappelle che incontreremo sul sentiero. All'arrivo, previsto per le ore 11, possibilità di partecipare alla Santa Messa e tempo a disposizione per il pranzo al sacco o, su prenotazione, presso Magno Locanda con menù del pellegrino (€23,00 bevande escluse). Nel primo pomeriggio, alle 14.30, possibilità di partecipare alla visita guidata al Santuario e successivo rientro. Il costo simbolico per la giornata è di € 5 a persona. Per maggiori informazioni o prenotazioni: 329 428 6890, expa.terradelcastelmagno@gmail.com.