Terapia forestale in Valle Maira: un laboratorio per ritrovare benessere nel bosco

CUNEO CRONACA - Nel bosco si sta bene. E chi non lo sa? Ognuno di noi ha sperimentato almeno una volta quella sensazione di appagamento dello spirito e del corpo dopo una passeggiata tra gli alberi, immersi in un contesto naturale, lontano dallo stress del quotidiano e dalle continue sollecitazioni che attraversano ogni ambito della vita: familiare, professionale, scolastico o affettivo.

Questo “stare bene nel bosco” non è soltanto una percezione personale, ma una pratica analizzata e provata anche scientificamente. Dal 2020, infatti, CAI e CNR hanno elaborato un modello scientifico che riconosce alla terapia forestale un valore sanitario, come strumento preventivo e terapeutico.

Proprio in questa prospettiva è stato organizzato il Laboratorio di Terapia Forestale, previsto all’interno del progetto “RiattivaMenti: mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira”. Il progetto, presentato dal Comune di Celle di Macra in qualità di capofila, vede la partecipazione dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo, insieme a Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS e Consulta Giovanile Valle Maira. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Piemonte con il Fondo delle Politiche Giovanili, nell’ambito del progetto regionale “Piemonte per i Giovani”, ai sensi della L.R. 6/2019.

Il laboratorio è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni e vuole essere un’occasione di connessione con la natura, offrendo ai partecipanti un’esperienza di benessere capace di ridurre lo stress quotidiano. Sono previsti cinque incontri condotti dallo psicoterapeuta dottor Andrea Testa, esperto del settore, con il supporto della guida ambientale escursionistica Demetrio Zema.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 26 giugno, alle ore 17, a Macra, presso l’Infoecopoint-Sportello Ecomuseo, e sarà dedicato alla presentazione del laboratorio. Gli incontri successivi si svolgeranno venerdì 4 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, a Celle di Macra; venerdì 11 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, a Elva; venerdì 18 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, a Marmora; e venerdì 25 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, a Stroppo.

I luoghi di ritrovo per le attività all’aperto saranno comunicati successivamente. Al termine degli incontri in esterno sarà offerta ai partecipanti un’apericena.

L’attività è organizzata con il supporto dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero e con la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Centro Servizi AFP Dronero scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.servizi@afpdronero.it oppure tramite WhatsApp al numero 388.3704339.