Terapia forestale in Alta Valle Maira: sabato a Stroppo l'ultimo "bagno nel bosco"

CUNEO CRONACA - Sabato 25 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, si terrà a Stroppo l'ultimo incontro del laboratorio di terapia forestale: un momento di profonda disconnessione dal caos quotidiano, in cui i profumi del bosco e il silenzio della Valle Maira possono regalare una ritrovata sensazione di pace e armonia. L'evento si inserisce all'interno del più ampio progetto "RiattivaMenti: mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira", finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019.

Nata in Giappone con il nome di Shinrin-yoku (che significa letteralmente "bagno di foresta"), questa pratica propone un'idea semplice ma rivoluzionaria: immersi nella natura, non come semplici spettatori, ma come una parte di un ecosistema in cui si sta bene. Il laboratorio, condotto dallo psicoterapeura Andrea Testa coadiuvato dalla guida escursionistica Demetrio Zema, non è una semplice camminata in montagna, ma un'immersione guidata e consapevole pensata per riattivare i sensi e stimolare meccanismi biologici del nostro corpo.

Immergersi tra gli alberi di conifere e latifoglie per questa ultima tappa permetterà a ciascun partecipante di ascoltare il ritmo della natura, trasformando il cammino nel bosco in una vera e propria esperienza di rigenerazione e benessere. Al temine della attività è previsto un apericena. Il ritrovo è a Macra, in Borgata Bedale, alle ore 13.30, in piazza Municipio. E’ necessario abbigliamento sportivo, scarponcini da trekking e tappetino. Iscrizione al 3883704339, la partecipazione è gratuita. Per informazioni: 348.1869452 (da contattare anche per chi vuole ritrovarsi direttamente a Stroppo).

Il progetto RiattivaMenti presentato dal Comune di Celle di Macra in qualità di capofila, vede la partecipazione quali partner dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS, Consulta Giovanile Valle Maira.

L’attività è organizzata con il supporto dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero e la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.