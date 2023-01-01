Terapia forestale in Valle Maira: a Celle Macra laboratorio tra boschi e panorami

CUNEO CRONACA - Sabato 11 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, si terrà a Celle di Macra il secondo appuntamento dedicato all’attività pratica del Laboratorio di terapia forestale, previsto all’interno del progetto “RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira”.

Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte con il Fondo delle Politiche Giovanili, nell’ambito dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani”, ai sensi della L.R. 6/2019.

L’incontro prevede una passeggiata al Pian della Colla, ampio pianoro situato nel territorio di Celle di Macra, conosciuto per i suoi scorci panoramici e per la vista sulla valle: un ambiente ideale per lo svolgimento del laboratorio.

Il patrimonio boschivo circostante è caratterizzato da una ricca alternanza di latifoglie e conifere, con la presenza di faggi e larici che offrono un contesto adatto all’osservazione naturalistica e alle attività all’aperto.

Questo ecosistema ospita una significativa biodiversità vegetale e animale, fungendo da corridoio ecologico importante per la conservazione della fauna alpina e contribuendo a preservare l’integrità idrogeologica del versante vallivo.

Sono previste sei tappe di esercizi di terapia forestale, condotti dal dottor Andrea Testa, psicoterapeuta, coadiuvato dalla guida ambientale escursionistica Demetrio Zema.

Al termine dell’attività è prevista un’apericena presso il locale comunale. Il ritrovo è fissato alle 13.30 a Macra, in borgata Bedale, in piazza Municipio. È necessario presentarsi con abbigliamento sportivo, scarponcini da trekking e tappetino. Sono ancora disponibili alcuni posti. L’iscrizione è possibile al numero 388 3704339. La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile contattare il numero 348 1869452.

Il progetto “RiattivaMenti”, presentato dal Comune di Celle di Macra in qualità di capofila, vede la partecipazione dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo, insieme a Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio Aps, Associazione Chaliar Odv, Associazione Luoghi di Passaggio Aps, Associazione Escarton Aps e Consulta Giovanile Valle Maira.

L’attività è organizzata con il supporto dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero e la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.