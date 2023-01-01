Tenda, sì alla proposta di chiusura anticipata dal 21: obiettivo riaprire entro fine ottobre

CUNEO CRONACA - Via libera del Gruppo di monitoraggio sul tunnel di Tenda e sulla linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza alla proposta di anticipare la chiusura del valico stradale, rendendo così possibile l’esecuzione dei lavori di collegamento dei tornanti e una conseguente accelerazione dei tempi di riapertura. La posizione condivisa è emersa durante la riunione convocata nella mattinata di venerdì 11 settembre, in collegamento con la Sala operativa del Palazzo della Provincia di Cuneo. All’incontro hanno partecipato da remoto l’assessore regionale Marco Gabusi, il presidente della Provincia Luca Robaldo e i sindaci di Cuneo, Patrizia Manassero, Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, Roccavione, Paolo Giraudo, Robilante, Enrica Giraudo, Vernante, Gian Piero Dalmasso, e Limone Piemonte, Massimo Riberi.

A illustrare gli ultimi aggiornamenti è stato il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, che aveva richiesto la convocazione del Gruppo. In un primo momento Anas aveva prospettato l’anticipo della chiusura dal 5 ottobre al 15 settembre, in considerazione della disponibilità dell’impresa impegnata nel cantiere ad avviare i lavori di collegamento dei tornanti; una successiva comunicazione ha indicato come nuova data il 21 settembre. Secondo le informazioni riferite durante la riunione, l’accelerazione consentirebbe di puntare alla riapertura e alla transitabilità del valico entro la fine di ottobre, mentre restano da definire le modalità e i tempi per il doppio senso di marcia nella galleria.

I rappresentanti degli enti locali hanno espresso un orientamento favorevole, subordinandolo al rispetto rigoroso del cronoprogramma e a una comunicazione tempestiva e chiara rivolta ai cittadini. Dal confronto è emersa in particolare la necessità di evitare sovrapposizioni tra la chiusura del tunnel stradale e le interruzioni programmate sulla linea ferroviaria internazionale, così da limitare i disagi per residenti, lavoratori, imprese e territori di confine.

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha richiamato l’esigenza di garantire il collegamento in occasione della Fiera nazionale del Marrone, in programma dal 16 al 18 ottobre, mentre la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione ha sottolineato la necessità che il tunnel sia liberamente transitabile nella settimana dal 26 al 31 ottobre, quando si concluderà un progetto Alcotra che prevede inaugurazioni e spostamenti tra i Comuni italiani e francesi coinvolti. La stessa esigenza è stata ribadita dalla sindaca di Robilante Enrica Giraudo.

Il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo ha chiesto che, alla riapertura del tunnel, venga superato il sistema di transito con le safety car. Il sindaco di Vernante Gian Piero Dalmasso ha insistito sulla necessità di coordinare la programmazione del collegamento stradale con quella ferroviaria e di diffondere rapidamente un avviso ufficiale.

Gli uffici della Provincia provvederanno ora a trasmettere alla struttura commissariale e al dipartimento Anas del Piemonte le richieste emerse durante la riunione, relative al rispetto delle scadenze indicate, al coordinamento tra la chiusura del tunnel stradale e le interruzioni ferroviarie, alla necessità di assicurare la transitabilità del valico per gli appuntamenti previsti nel mese di ottobre, al superamento del sistema delle safety car alla riapertura e alla diffusione di informazioni puntuali e tempestive ai cittadini.