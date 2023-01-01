Tenda: orari estesi fino alle 23 per il ponte del 2 giugno, da mercoledì si torna alle fasce ordinarie

CUNEO CRONACA - La Commissione Intergovernativa Italia-Francia ha deliberato la modifica degli orari di transito all’interno del tunnel di Tenda durante il ponte del 2 giugno. Al fine di favorire gli spostamenti, a partire da sabato 30 maggio e fino a martedì 2 giugno compreso il transito all’interno del tunnel sarà esteso fino alle ore 23.

Nel dettaglio: sabato 30, domenica 31 maggio e martedì 2 giugno (festività italiana) il tunnel di Tenda sarà aperto nella fascia oraria continuativa 6-23. Lunedì 1° giugno il tunnel sarà aperto nelle due fasce orarie 6–8 e 18-23. A partire da mercoledì 3 giugno gli orari di transito torneranno a essere regolati secondo la recente configurazione che prevede dal lunedì al venerdì compreso tunnel aperto al traffico nelle due fasce orarie giornaliere 6–8 e 18–21 mentre il sabato, la domenica e durante i giorni festivi italiani apertura continuativa dalle 6 alle 21.