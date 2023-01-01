Tenda, mercoledì esercitazione di soccorso nel tunnel con Italia e Francia

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla prefettura di Cuneo: "In conformità all'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007, è stata organizzata da questa Prefettura, d'intesa con la Prefettura francese del Dipartimento delle Alpi Marittime di Nizza (F), un'esercitazione sul campo al fine di testare il Piano di Soccorso Binazionale (PSB).

L'esercitazione, il cui scenario, incidente tra veicoli senza incendio, è stato definito nel corso di alcune riunioni svoltesi in videocollegamento con le Autorità francesi, si svolgerà nella galleria stradale del Tunnel di Tenda nella mattinata di mercoledì 10 giugno - con attivazione dell'allarme a partire dalle ore 10.30 con termine previsto alle ore 12.30 circa e comporterà la partecipazione dei servizi di soccorso e di pronto intervento dei due Paesi coinvolti dall'emergenza.

La circolazione sulle strade che adducono al Colle di Tenda da entrambi i versanti sarà, pertanto, interessata da deviazioni e rallentamenti dovuti ai posti di blocco e filtraggio stradale attivati in applicazione del citato Piano di Sicurezza Binazionale con possibili disagi per gli utenti negli orari indicati dell'esercitazione.

L'accesso al Tunnel di Tenda sarà consentito solo agli operatori dei servizi di pronto intervento e di soccorso italiani e francesi".