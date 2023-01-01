Tenda: ecco i nuovi orari fino a Pasqua tra fasce giornaliere e apertura continua nei weekend

CUNEO CRONACA - La Commissione Intergovernativa Italia-Francia ha disposto le fasce orarie di transito all’interno del nuovo tunnel di Tenda per il periodo compreso tra sabato 7 febbraio e lunedì 6 aprile. Il provvedimento è stato adottato sulla base dell’analisi dei dati raccolti durante la fase di sperimentazione avviata il 12 gennaio.

A partire da sabato 7 febbraio e fino al 2 aprile il tunnel sarà aperto con la seguente configurazione oraria di transito:

Il lunedì e il martedì il tunnel sarà aperto al traffico nelle due fasce orarie giornaliere 6:00 – 8:00 e 18:00 – 21:00.

Il mercoledì, il giovedì e il venerdì il tunnel sarà aperto nelle tre fasce orarie 6:00 – 8:00, 12:15 – 12:45 e 18:00 – 21:00.

Il sabato, la domenica e i festivi il tunnel continuerà ad essere aperto in maniera continuativa dalle 6:00 alle 23:00.

Durante le festività pasquali, tra il 3 e il 6 aprile, il tunnel sarà aperto nella fascia oraria continuativa dalle 6:00 alle 23:00.

La prossima CIG si riunirà in funzione dell'andamento dei lavori.