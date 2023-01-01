Meteo Radio Stereo 5 Euroregion Facebook Twitter Youtube Linkedin

Tenda, accordo sulle aperture: prima tre fasce orarie, poi due, poi continuativo per le feste

MONTAGNA

CUNEO CRONACALa Regione Piemonte esprime soddisfazione per gli esiti della Cig Alpi del Sud, nella quale è stata condivisa la programmazione delle aperture del tunnel del Tenda. Il monitoraggio dei lavori e il confronto tra le parti hanno portato a una mediazione che consente da un lato di garantire all’impresa il completamento degli interventi in corso e, dall’altro, di tutelare lavoratori e territori della Valle Roya e Vermenagna, salvaguardando al contempo i periodi di massimo afflusso turistico.

In particolare, è stato stabilito che per le prossime due settimane l’apertura sarà garantita in tre fasce orarie: 6-8, 12-13 e 18-21, con apertura continuativa dalle 6 alle 21 nelle giornate di sabato e domenica; dal 29 settembre e per tutto l’autunno l’orario feriale sarà articolato in due fasce (6-8 e 18-21), mantenendo invariata l’apertura prolungata del fine settimana (6-21); dal 5 dicembre all’11 gennaio, in concomitanza con le festività natalizie e la stagione sciistica, il tunnel sarà aperto in modalità continuativa dalle 6 alle 21 tutti i giorni; dal 12 gennaio 2026 si tornerà alla programmazione prevista dal 29 settembre, sempre con la salvaguardia dei weekend e dei giorni festivi.

«Si tratta di una soluzione equilibrata che risponde alle esigenze del territorio e della sua economia, senza ostacolare l’avanzamento dei lavori - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi -. Dopo l’esperienza positiva dell’estate appena trascorsa, anche per i prossimi mesi potremo contare su una gestione che consente sicurezza nei cantieri, ma anche continuità per i cittadini e i turisti che frequentano le nostre montagne».

 

 

