Temporali sul Cuneese, allerta gialla sabato: poi spazio al sole da domenica

CUNEO CRONACA - Un'area di bassa pressione, centrata tra la Danimarca e la penisola scandinava, favorisce il passaggio di una serie di ondulazioni depressionarie sul Piemonte, determinando condizioni di marcata variabilità sulla regione.

Nelle giornate di venerdì e sabato - riferisce Arpa - sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità e accompagnati da grandine di piccola o media dimensione, più probabili sui settori meridionali ed orientali della regione.

Un miglioramento è atteso dalla serata di sabato, grazie alla progressiva espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso est e all'attivazione di venti di foehn nelle vallate alpine, che garantiranno condizioni stabili e soleggiate fino a lunedì e un graduale rialzo delle temperature.

In conseguenza dell’evoluzione meteorologica attesa e della valutazione degli effetti al suolo attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per la giornata di sabato per rischio idrogeologico per temporali, nelle zone al confine con la Liguria, nelle Valli Tanaro, Belbo, Bormida, Scrivia e sulla pianura settentrionale (guarda QUI).

Sabato 2 agosto

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso con copertura in aumento nelle ore centrali e in successiva attenuazione.

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi, sul settore orientale al mattino e su quello meridionale nel pomeriggio, con possibili fenomeni anche localmente intensi e associati a grandine di piccole o medie dimensioni.

Zero termico: in calo sui 3200-3400 metri.

Venti: deboli o localmente moderati in montagna, da ovest sulle Alpi, in rotazione da nord-ovest nel pomeriggio, e da sud sull'Appennino al mattino, in successiva rotazione da nord; deboli prevalentemente orientali altrove, con rinforzi in Valle Ossola in serata per locali condizioni di foehn.

Altri fenomeni: possibili grandinate di piccole o medie dimensioni e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.

Domenica 3 agosto

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con transito di velature e locali addensamenti sui rilievi alpini.



Precipitazioni: sostanzialmente assenti.



Zero termico: in graduale risalita fino a 4200 metri a ovest e 3700-3900 metri a est in serata.

Venti: deboli o localmente moderati da nord-ovest sulle Alpi e moderati da nord sull'Appennino, in attenuazione pomeridiana; rinforzi nelle vallate settentrionali per locali condizioni di foehn; deboli prevalentemente da est in pianura.

Lunedì 4 agosto

Nuvolosità: cielo velato al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in deciso aumento sui 4400 metri a est e 4800 metri a ovest.

Venti: moderati da nord-ovest sulle Alpi e deboli variabili altrove.