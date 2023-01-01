Temporali e brusco calo delle massime: allerta gialla mercoledì in Granda

CUNEO CRONACA - Dal pomeriggio di martedì (8 settembre) il robusto campo di alta pressione sub-tropicale inizia a cedere, indebolito da una profonda saccatura nordatlantica in discesa verso la Francia. I primi effetti si avranno da stasera sull'alto Piemonte fino alla zona del Lago Maggiore, con temporali moderati.

Mercoledì 9 - fa sapere Arpa Piemonte - la zona di bassa pressione si addosserà all'arco alpino convogliando sul Piemonte flussi molto umidi e intensi che determineranno forte instabilità sulle pianure. Al mattino temporali forti o molto forti coinvolgeranno le zone centro-settentrionali, al pomeriggio il basso Piemonte.

Giovedì si tornerà rapidamente a condizioni stabili, ad eccezione di deboli rovesci sparsi a ridosso della fascia appenninica, in un contesto tuttavia caratterizzato da nuvolosità irregolare e temperature in calo, più in linea con le medie del periodo.

Per mercoledì il centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico sulle zone di pianura e sul Piemonte orientale. Saranno possibili forti rovesci, fulminazioni e grandinate accompagnati da forti raffiche di vento; i fenomeni potranno causare locali allagamenti, caduta alberi ed isolati fenomeni di versante.

Mercoledì - si legge sul sito di Nimbus.it - l'ingresso di una perturbazione collegato a una circolazione depressionaria più fresca di origine atlantica porterà, oltre a un peggioramento temporalesco, con fenomeni più estesi sul Piemonte orientale, un sensibile calo delle temperature. Seguirà un regime di correnti settentrionali più fresche con condizioni di variabilità.

Mercoledì 9 settembre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso; dal tardo pomeriggio nubi in attenuazione sul settore settentrionale.

Precipitazioni: rovesci e temporali diffusi, al mattino localmente forti o molto forti sulle pianure centro-settentrionali, dal pomeriggio più persistenti su basso Torinese e Piemonte meridionale, quando via via risulteranno in attenuazione e successivo esaurimento sui settori nordoccidentali e settentrionali.

Zero termico: in calo fino ai 3600-3700 metri.

Venti: moderati o forti da ovest sulle Alpi con raffiche sulle creste meridionali, moderati da sud su Appennino e colline adiacenti, nordorientali altrove. Dalla sera rotazione da nord-est nei bassi strati con foehn locale nelle valli settentrionali.

Altri fenomeni: grandinate e raffiche di vento in corrispondenza dei temporali più intensi.

Giovedì 10 settembre

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con nubi basse e compatte sulla fascia appenninica; addensamenti anche in pianura, al mattino più consistenti sul settore orientale, al pomeriggio sul Piemonte occidentale. Locali foschie in pianura fino al primo mattino.

Precipitazioni: rovesci deboli sparsi su Appennino e pianure centro-meridionali; possibili anche isolati piovaschi pomeridiani sui settori alpini.

Zero termico: in lieve calo al mattino sui 3500 metri e in nuovo leggero rialzo nel corso del pomeriggio fino a 3600-3700 metri.

Venti: sulle Alpi deboli o localmente moderati sudoccidentali al mattino, in successiva attenuazione e rotazione da nord-ovest; altrove deboli tra est e nordest, con rinforzi sulle pianure orientali dal pomeriggio.

Venerdì 11 settembre

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso in pianura, più soleggiato sulle zone alpine.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi e isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi.

Zero termico: in leggero calo dal pomeriggio, fino a 3500-3600 metri.

Venti: deboli a tutte le quote, nordoccidentali sulle Alpi e dai quadranti orientali altrove.