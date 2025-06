Temporali pomeridiani e lieve calo termico: settimana di clima variabile in Granda

CUNEO CRONACA - Permane ancora l'azione dell'alta pressione di matrice africana su gran parte dell'Europa, tuttavia una debole flessione dei valori di pressione, associata a infiltrazioni di aria più fresca in quota determinerà condizioni atmosferiche più instabili, con lo sviluppo di rovesci e temporali nel pomeriggio odierno, localmente anche intensi, prevalentemente sulle zone montane e pedemontane.

Martedì e mercoledì - fa sapere Arpa Piemonte - il transito di deboli ondulazioni nel campo anticiclonico determineranno un tempo variabile con rovesci e temporali sparsi più probabili nelle ore pomeridiane e un progressivo e lieve calo termico. Giovedì giornata più stabile.

Martedì 1° luglio

Nuvolosità: cielo soleggiato al primo mattino con annuvolamenti cumuliformi anche estesi dalle ore centrali della giornata fino al tardo pomeriggio.

Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi di intensità anche localmente forte, dalle ore centrali della giornata e fino al tardo pomeriggio, inizialmente su zone montane e pedemontane, con successivo possibile interessamento delle pianure.



Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 4300 metri.

Venti: generalmente deboli a tutte le quote, da ovest-nordovest sulle Alpi e prevalentemente nordorientali altrove.

Mercoledì 2 luglio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della copertura cumuliforme a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 4300 metri.

Venti: deboli, sulle Alpi variabili al mattino e nordoccidentali al pomeriggio, sull'Appennino prevalentemente da nord e di direzione variabile in pianura. Lieve rinforzo serale in quota.

Giovedì 3 luglio

Nuvolosità: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con cumuli in formazione a ridosso delle Alpi nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: deboli rovesci nelle ore pomeridiane nelle vallate alpine.

Zero termico: in lieve aumento sui 4400 metri.

Venti: deboli settentrionali in montagna, calmi o deboli in regime di brezza in pianura.