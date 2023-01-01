Temporali e aria più fresca sulla Granda, poi dal Primo Maggio torna il sole

CUNEO CRONACA - Il temporaneo cedimento di un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, provocato dalla discesa di una vasta saccatura dall'Europa orientale verso i Balcani, causa un aumento dell'instabilità sulla regione.

Questo porterà - riferisce Arpa nell'ultimo bollettino - nel pomeriggio di martedì 28 aprile e nella giornata di mercoledì 29, alla formazione di rovesci deboli o localmente moderati sui rilievi alpini in possibile transito sulle pianure la sera. Non si escludono locali fenomeni temporaleschi.

Tra mercoledì sera e venerdì mattina correnti fresche orientali porteranno inoltre un deciso calo delle temperature, attese nuovamente in aumento dalle ore centrali della giornata del 1° maggio.

Da giovedì la creazione di un canale di alta pressione tra il Mediterraneo e un'area anticiclonica collocata sul Mare del Nord garantirà nuovamente tempo più stabile e soleggiato.

Mercoledì 29 aprile

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso, con nubi più compatte sul settore montano e pedemontano alpino; nubi in aumento anche sulle pianure dalla sera.

Precipitazioni: rovesci deboli tra Cuneese e Torinese al primo mattino in rapido esaurimento; dalla tarda mattinata nuovi fenomeni deboli o localmente moderati a ridosso dei rilievi, in transito sulle pianure dalla sera. Possibili precipitazioni più insistenti sul Piemonte settentrionale in serata.

Zero termico: dopo un leggero rialzo a metà giornata, in nuova diminuzione fino a 2600 metri a nord e 2800-2900 metri a sud.

Venti: deboli, da ovest e successivamente da nord-ovest sulle Alpi, prevalentemente da nord-est altrove, con ventilazione in marcato rinforzo nei bassi strati dal tardo pomeriggio.

Giovedì 30 aprile

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al primo mattino per nubi medio-basse; progressiva attenuazione della copertura nel corso della giornata fino a poco nuvoloso nel pomeriggio, con nubi più persistenti su tutti i settori alpini e pedemontani di Alpi Cozie e Marittime.

Precipitazioni: deboli sui settori occidentali al primo mattino, più insistenti sul Cuneese, in esaurimento nel corso della mattinata.

Zero termico: in marcata e temporanea diminuzione sulle Alpi settentrionali fino a 2000 metri al mattino. Nelle ore centrali in rialzo sui 3000 metri su tutta la regione, poi in calo fino ai 2700-2800 metri con l'eccezione delle Alpi.

Venti: deboli moderati a tutte le quote, dai quadranti settentrionali sulle Alpi, prevalentemente nordorientali altrove con rinforzi su pianure orientali e zone appenniniche al mattino.

Venerdì 1° maggio

Nuvolosità: al primo mattino nuvoloso sulle Alpi e sul Cuneese e soleggiato altrove; attenuazione della copertura nelle ore centrali. Dal pomeriggio nuova formazione di cumuli a ridosso dei rilievi alpini e transito di velature altrove.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti. Zero termico: in generale aumento fino ai 3000 metri.

Venti: generalmente deboli a tutte le quote; settentrionali sulle Alpi fino al pomeriggio e meridionali la sera, da nord in Appennino e dai quadranti orientali altrove.