Temperature in calo dopo il picco di caldo: venerdì temporali anche in Granda

CUNEO CRONACA - Prosegue questa fase caratterizzata da tempo stabile ed elevate temperature che vedrà il suo apice nel corso della giornata odierna in conseguenza dell'attivazione di venti di foehn che determineranno un ulteriore aumento nei valori termici, mentre da giovedì e fino a sabato le temperature massime saranno in graduale ma temporanea diminuzione.

Venerdì e sabato giornate caratterizzate da maggior variabilità con rovesci e locali temporali a ridosso delle zone montane, in probabile sconfinamento venerdì nelle ore serali e sabato pomeriggio alle aree di pianura e collina.

Giovedì 9 luglio

Nuvolosità: soleggiato con formazione di cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini.

Precipitazioni: assenti salvo deboli e isolati rovesci sui settori alpini nelle ore pomeridiane.

Zero termico: in lieve calo fino a 4500-4600 metri.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali in montagna; deboli o moderati altrove, prevalentemente orientali a quote collinari, variabili in pianura.

Venerdì 10 luglio

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata; sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali a partire dalle fascia montana e pedemontana con successivo interessamento dei restanti settori.

Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi dal primo pomeriggio su zone montane e pedemontane, in probabile sconfinamento in serata alle zone di pianura e collina, in particolare centro-meridionali.

Zero termico: in calo fino a 4100-4200 metri.

Venti: deboli o moderati, occidentali sulle Alpi, variabili altrove, con rinforzi da estnord-est al primo mattino su zone di pianura e collina.

Sabato 11 luglio

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con cumuli in accrescimento dalle ore centrali a partire dai settori alpini, in successiva estensione alle zone di pianura e collina.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi al mattino a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali; rovesci e temporali più diffusi da metà giornata su zone montane e pedemontane, in estensione nel corso del pomeriggio alle zone di pianura e collina, in generale esaurimento in serata.

Zero termico: stazionario sui 4100-4200 metri. Venti: deboli o localmente moderati, da ovest-sudovest in montagna, variabili altrove.