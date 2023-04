TEDxCuneo: 8 nuovi speaker sul palco il 6 maggio per parlare di esperienze straordinarie

CUNEO CRONACA - Il gruppo degli speaker che saliranno sul palco del TEDxCuneo si arricchisce. 8 relatori si alterneranno nel Complesso Monumentale di San Francesco sabato 6 maggio dalle ore 14:30.

A parlare di esperienze legate al tema ”Extraordinario” oltre ai già annunciati Patrizia Scanu, Antonio Perfido, Andrea Vanzo saranno Alberto Giannone, Valerio Di Tana, Valeria Angione, Emanuele Elo Usai e Mauro Bonaiuti.

Dopo il successo dello scorso anno, anche la terza edizione di TEDxCuneo ha già attirato l’attenzione, i biglietti per assistere in presenza a TEDxCuneo sono andati sold out a tempo da record. Chi è rimasto senza ticket avrà comunque la possibilità di seguire l’evento in live streaming ed incontrare gli speaker in piazza Virginio, accanto al Complesso Monumentale di San Francesco sede delle conferenze, dove verrà allestito un maxischermo. L’accesso è libero, consigliata la prenotazione su Eventbrite.

L’evento gratuito sarà disponibile anche in diretta streaming, accessibile da smartphone, tablet o computer. Anche per la modalità online sarà necessario ottenere il biglietto tramite Eventbrite, raggiungibile dalla pagina "Biglietti" QUI.

Chi sono gli ultimi speaker annunciati?

Emanuele Elo Usai

Content creator e scrittore conosciuto per aver aiutato sua nonna Licia Fertz, ad uscire dalla depressione rendendola una star del web. Grazie al profilo Instagram, è stata candidata come miglior influencer dell’anno 2020 ai Diversity Media Awards.

Lo storytelling della loro vita insieme è oggi la più grande community italiana di invecchiamento attivo, “Buongiorno Nonna”, con più di 200k follower, milioni di visualizzazioni e articoli sulla stampa mondiale.

Urlare al mondo che la vecchiaia non è malattia è la mission di Elo, anche podcaster sul Caregiving prodotto da Vois: “La bambina ha 90 anni”, una guida settimanale facile, pratica e felice per chi ha genitori over 70.

L’Extraordinario per Elo è “la capacità di vedere il mondo con i propri occhi e di viverlo senza paura dei limiti culturali, che possiamo superare dando il buon esempio anche agli altri. Come quello di mia nonna Licia Fertz, che è passata da vedova depressa sedentaria a 90enne entusiasta con una vita super attiva da influencer e viaggiatrice seriale. E soprattutto dimostrando a migliaia di persone che gli anziani sono essere viventi, non esseri morenti, e più sono stimolati più vivono a lungo e meglio.”

Coach: Davide Marenchino

Mauro Bonaiuti

Bolognese, è docente universitario di Economia solidale e sostenibilità presso l'Università degli Studi di Torino. È uno dei fondatori dell'Associazione per la decrescita in Italia, che oggi presiede, e uno dei promotori della Rete italiana di economia solidale (RES).

Autore di più di sessanta contributi, tra articoli su riviste scientifiche e volumi, partecipa attivamente a diversi progetti di economia solidale e trasformativa. Tra i suoi lavori ricordiamo: La teoria bioeconomica, La “nuova economia” di N. Georgescu-Roegen (2001); Bioeconomia, Verso un’altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile (2003); Obiettivo Decrescita (2004); From Bioeconomics to Degrowth (2011); La grande transizione (2013, nuova edizione rivista e ampliata, 2023).

Per il prof. Bonaiuti: “E' il progetto stesso della decrescita a essere extra-ordinario. Quale che siano le parole d'ordine che si utilizzano per indicare questo progetto e le pratiche che lo caratterizzano: "decolonizzare l'immaginario" "uscire dall'economia" ristrutturare", "riutilizzare" o "rilocalizzare" questi alludono ad un vero e proprio ribaltamento del modello socio-economico dominate e a una revisione profonda dei valori della civiltà occidentale”.

Coach: Denise Arneodo e Chiara Ugona

Alberto Giannone

Nato a Padova è cresciuto coltivando diverse passioni: la musica, la scienza e il marketing.

Laureato in International Management presso l'università di Venezia Ca' Foscari, ha lavorato per alcuni anni nel digital marketing per poi decidere di stravolgere la sua vita e perseguire la sua passione per la divulgazione scientifica e culturale attraverso la creazione di contenuti.

Dal 2019, attraverso il suo progetto social chiamato "Divulgamente", Alberto porta argomenti scientifici e culturali per stimolare la curiosità online in maniera semplice e accessibile a tutti.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo libro "Meglio curiosi che intelligenti" edito da Mondadori, in cui esplora il valore della curiosità come strumento di apprendimento e crescita personale.

Alberto si definisce "un incostante" e come afferma nella sua biografia di Instagram: "Un curioso che ama condividere ciò che impara". La sua passione per la divulgazione e la sua curiosità sono le forze trainanti del suo lavoro e della sua vita.

Per lui “L’extraordinario non è vedere qualcosa di comune e trovarci qualcosa di speciale. Come potrebbe essere pensare alla fisica che sta dietro a un determinato movimento del nostro corpo o alla storia millenaria di un determinato oggetto. L’extraordinario è rendersi conto di come la nostra mente, il nostro essere, anche inconsciamente, riesca a stupirsi di tali cose. Meravigliarsi di essere meravigliati vedendo qualcosa di comune, questo è l’extraordinario”.

Coach: Anthony Calzolaro e Andrea Bruna

Valerio Di Tana

Ha studiato ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino finalizzando il percorso di studi con una tesi svolta presso il Centro Addestramento Astronauti (EAC) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in Germania. Durante la sua esperienza in EAC, è istruito dal personale ESA e Argotec nella gestione e supporto delle operazioni di sistemi complessi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

In Argotec, azienda aerospaziale torinese, lavora inizialmente come responsabile tecnico su progetti di sviluppo di sistemi spaziali tra cui: ISSpresso (una macchina del caffè “spaziale” progettata per funzionare in ambiente di microgravità) e Thermal Exchange (sviluppato per la sperimentazione in orbita di sistemi passivi e innovativi di trasferimento termico ad alta efficienza).

Divenuto Project Manager, lavora come responsabile del programma UTISS dell’Agenzia Spaziale Italiana per la gestione delle attività di supporto allo sviluppo e qualifica degli esperimenti italiani destinati alle Missioni VITA e VOLARE, rispettivamente svolte sulla ISS da Paolo Nespoli e Luca Parmitano.

Dopo essere diventato Responsabile dei Programmi di Argotec, ha lavorato ai programmi ArgoMoon e LICIACube per lo sviluppo e le operazioni in orbita di piccoli satelliti altamente tecnologici commissionati dalla NASA e dall’Agenzia Spaziale Italiana, coordinando lo sviluppo dei sistemi di volo e di quelli di terra utilizzati nella gestione operativa dei due satelliti nello spazio profondo.

Secondo Di Tana: “L’esplorazione spaziale è fatta di missioni che sembravano impossibili finché non sono state compiute. Cosa è per me lo STRAORDINARIO? Il coraggio di provarci una volta in più, quella giusta per riuscire”.

Coach: Virginia Lamberti e Valeria Campana

Valeria Angione

L’ultima speaker annunciata a TEDxCuneo 2023 extraordinario è Valeria Angione, attrice e content creator italiana.

Nata da genitori napoletani, si trasferisce a Napoli all’età di due anni dove coltiva la sua grande passione: la recitazione, arrivando a diplomarsi in recitazione teatrale e cinematografica.

Successivamente si fa strada nel mondo del web iniziando a raccontare la sua quotidianità come studentessa universitaria creando contenuti virali e accattivanti.

Nell'ottobre 2021 esce il suo primo libro “Riparti da Te(cna)”, pubblicato da Mondadori Electa.

Nel marzo 2022, Valeria è tornata come protagonista in teatro, la sua prima grande passione, con uno spettacolo tutto suo: “Riparto da Me”, presenziando nei più importanti teatri italiani, iniziando proprio dal Teatro Nazionale di Milano.

E’ grazie alla sua simpatia e alla sua spiccata ironia che oggi Valeria conta una fan base molto affiatata di oltre 800.000 followers.

Coach: Benedetta Salomone e Giulia Pellecchia

A introdurre ognuno di loro sarà Giusy Italiano insegnante di Filosofia e Storia presso il Liceo “De Amicis” di Cuneo che da sempre cerca di conciliare l’interesse per la cultura umanistica e l’impegno sociale. È ideatrice di progetti di edutainment, come “Il caffè filosofico” e “Il sapore della Storia”.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo ed è sostenuto dai partner: Fondazione CRC, Confindustria Cuneo, Confartigianato, Arsenale delle Tshirt Bioetic - Malerba, Caseificio Francesco Rabbia, Cover, Digital, Elemento, Gigi Rosso, Graficuneo, Grandaled, Hotel Royal Superga, Il Marchio2, ITT Italia srl, LIM Chocolate, Merlo, Ottica Rosso, Pier H2O, Revo, Tomatis Giacomo, Virgula.