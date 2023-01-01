Teatro Sociale di Alba, risate in piemontese: arriva "La camola dla gelosia"

CUNEO CRONACA - Il sipario del Teatro Sociale “G. Busca” si apre sulla tradizione piemontese. Domenica 22 febbraio, alle 17, la rassegna “Teatro del Territorio” ospita la Compagnia Carla S. con l’esilarante commedia “La camola dla gelosia”.

Il protagonista è Luigi Chiabotto, commerciante all’ingrosso di alimentari sull’orlo di un esaurimento nervoso. Nonostante l'ordine del medico di riposare, la sua quiete viene sconvolta dal ritrovamento di una lettera d’amore clandestina tra le pagine di un libro della moglie Erminia.

È l'inizio del caos: il tarlo (la "camola") della gelosia inizia a tormentare Luigi, trasformando ogni gesto quotidiano in un sospetto atroce. A complicare le cose interviene il fedele Ragionier Garlanda con una notizia disastrosa: una partita di acciughe avariate è finita sotto la lente dell’Ufficio d’Igiene.

Tra equivoci sentimentali e guai giudiziari, Luigi si troverà al centro di un vortice di situazioni paradossali. Uno spettacolo che promette due ore di svago genuino, raccontando con ironia e ritmi serrati le fragilità dell'animo umano.

Info e biglietteria

Biglietteria del Teatro: Piazza Vittorio Veneto 3, aperta ogni giovedì (ore 15.00 – 18.00) e due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Libreria La Torre: Via Vittorio Emanuele 19/G.

Online: su www.ticket.it