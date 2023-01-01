Teatro Marenco di Ceva: 50 anni di arte e cultura da celebrare nel weekend

SERGIO RIZZO - Il Teatro Marenco di Ceva è pronto ad alzare il sipario sulla nuova stagione con un evento speciale: le celebrazioni per i cinquant’anni dalla sua riapertura. Venerdì 17 e sabato 18 ottobre si terranno rispettivamente una serata e una giornata di spettacoli e incontri per questa importante ricorrenza.

Venerdì 17 alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Nel nome del padre” di Luigi Lunari, qui proposto dal La Corte dei Folli Aps. Sabato 18 ottobre alle 16 un'occasione di ritrovo per ricordare i passi fatti in tutti questi anni, a cui seguirà un momento conviviale.

Due date ripercorreranno l’inscindibile legame tra città e Teatro, una realtà profondamente radicata in una comunità che ama le arti performative e che le ha sempre sostenute attraverso una costante presenza proprio nel Marenco. In queste due date speciali, inoltre, apriranno gli abbonamenti per la stagione 2025-2026.

“Il Teatro Marenco di Ceva, riapre le sue porte alla città con due giorni di festeggiamenti e, a partire da novembre, con una stagione teatrale quanto mai ricca” – queste le parole di Manuel Alciati, consigliere con delega al Teatro – Oltre al cartellone concordato tra Comune e Fondazione Piemonte dal Vivo, ci saranno numerosi appuntamenti fuori stagione curati dalla Compagnia Teatro Marenco. Invitiamo a venire al Teatro per assistere a storie meravigliose".

"Un luogo simbolico per Ceva – spiega l’assessore alle Manifestazioni Luca Prato – che merita di essere celebrato: “Ceva e Teatro Marenco sono una cosa sola; si muovono all'unisono, siamo orgogliosi di ospitare un luogo di cultura così prestigioso e guardando indietro vediamo che in questi cinquant’ anni si è lavorato per costruire e rinsaldare ulteriormente questo rapporto simbiotico. Vogliamo festeggiare con la città e ringraziare chi c'è sempre stato, e cioè i cebani. La loro fiducia e la loro passione, hanno mantenuto il Marenco vivo fino a oggi”.

“Le celebrazioni per i cinquant'anni dalla riapertura del Teatro Marenco – così afferma il sindaco Fabio Mottinelli – coincidono con l’avvio degli abbonamenti di una stagione che pone Ceva al centro dei circuiti teatrali piemontesi. Una doppia occasione per rendere i dovuti onori a questo spazio dove arte, fantasia e bellezza trovano casa. Ceva, è la casa del Marenco, ma il Teatro Marenco è la casa di tutti i cebani”.

