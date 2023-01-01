Teatro a Corneliano: torna la stagione del Cinema Vekkio tra fiaba, poesia e memoria

CUNEO CRONACA - Dopo il successo delle passate edizioni, torna la stagione teatrale del Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, diretta dall'Associazione Quinta Tinta Aps e realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, la Fondazione che da anni promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo in Piemonte, favorendo la diffusione culturale nei territori e offrendo un ricco calendario di proposte tra teatro, danza, musica e circo contemporaneo.

Il nuovo cartellone, in partenza a febbraio 2026, si sviluppa lungo cinque appuntamenti che spaziano tra stili e linguaggi differenti, con particolare attenzione al teatro d’autore, alla narrazione civile e alla poesia performativa.

Due spettacoli saranno riservati alle scuole. Giovedì 5 marzo, alle 10, va in scena “T-Riciclo – Opera circolare per attori e bidoni” della Compagnia Teatro dell’Orsa, dedicato alle scuole primarie di Corneliano e Piobesi d’Alba. Una fiaba moderna, ironica e coinvolgente che racconta l’importanza del riciclo e del rispetto per l’ambiente, con tre bidoni protagonisti che prendono vita sul palco in un racconto surreale e divertente, capace di far riflettere grandi e piccoli con leggerezza. Mercoledì 15 aprile, sempre alle 10.00, la scuola secondaria di primo grado di Corneliano d’Alba assisterà a “Storia di un No” della Compagnia Arione de Falco, un monologo ironico e struggente che esplora l’identità e la libertà personale, intrecciando linguaggio poetico, ironia e forza del racconto.

Il cartellone serale, aperto al pubblico, si apre sabato 14 febbraio alle 21 con il “Gran Reading di San Valentino” con Guido Catalano (nella foto) e Matteo Castellan. Un reading musicale inedito per voce e fisarmonica, tratto dal meglio della produzione catalaniana in fatto d’amore, tra poesie, racconti e ironie capaci di parlare al cuore degli spettatori in un’atmosfera sospesa tra romanticismo e disincanto.

Sabato 28 marzo, alle 21, Ugo Dighero presenta “Mistero Buffo: il primo miracolo di Gesù bambino e La parpàja topola”, rivisitando due grandi monologhi di Dario Fo e Franca Rame con la sua personale interpretazione. L’incalzante ritmo dei brani e l’interpretazione simultanea di tutti i personaggi mettono in luce le brillanti capacità attoriali di Dighero, offrendo al pubblico una galoppata teatrale che unisce divertimento, leggerezza e poesia.

Venerdì 24 aprile, alle 21, la Compagnia Tékhné porta in scena “OMISSIS. Non dimenticare”, un racconto della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista fino alla nascita della Costituzione. La storia è narrata attraverso le memorie di un ragazzo poco più che maggiorenne che, come tanti coetanei, decide di lasciare la sicurezza della famiglia per contribuire alla costruzione di un’Italia libera. Drammaturgia, video storici, corpo degli attori e musiche partigiane guidano gli spettatori nel periodo della Resistenza, ricordando il sacrificio di giovani e meno giovani e sottolineando che ciò che OMISSIS rappresenta nella Costituzione è un monito: non dimenticare.