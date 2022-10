Tartufo e letteratura nell'anno di Fenoglio: "cena insolita" nel cortile della Maddalena ad Alba

Giovedì 6 ottobre, alle 21, appuntamento al Foro Boario di Nizza Monferrato per l’incontro "Beppe Fenoglio e il torrente Belbo". Interverrà Enrico Rivella biologo dell’Arpa Piemonte con l’organizzazione del Comune di Nizza Monferrato in collaborazione con l’Associazione Valle Belbo Pulita di Canelli e il Centro Studi Beppe Fenoglio. Ingresso libero e gratuito. Riparte venerdì 7 ottobre la nuova stagione del Teatro del Marchesato a Saluzzo con "Lontano dietro le nuvole" scritto da Chiara Miolano, Gessica Racca e Laura Sassone, e diretto da Laura Sassone, libera trasposizione teatrale di “Una questione privata”. In scena Matteo Rosso, Leonora Arnolfo, Alberto Vassallo, Luana Pes, Federico De Simone, Simone Bergalla, Alberto Gagia, Lucetta Paschetta e Chiara Miolano.

Lo spettacolo “andrà in scena anche sabato 8 ottobre, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre, venerdi 21 e sabato 22 ottobre sempre alle ore 21 presso il Teatro del Marchesato in Piazza Liderico Vineis 11. Il costo del biglietto di ingresso è di 8 euro, con ridotto di 5 euro per gli under 18. Per informazioni e prenotazioni teatro.marchesato@gmail.com o 3336979063.



In occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba domenica 9 ottobre sarà l’occasione di associare l’eccezionalità del Tuber magnatum Pico alla letteratura grazie alla "cena insolita" dello chef Ugo Alciati per il centenario di Beppe Fenoglio. Un’occasione unica per apprezzare la ricchezza enogastronomica del territorio e del suo prodotto più raro e prezioso, il Tartufo Bianco d’Alba, ma anche lo straordinario patrimonio culturale di Alba, città conosciuta nel mondo per i suoi prodotti di eccellenza e dall’ottobre 2017 nominata dall’Unesco Città Creativa della Gastronomia.

Il ritrovo è previsto alle ore 19.30 al Centro Studi Beppe Fenoglio per una speciale visita guidata dei luoghi letterari della città di Alba in compagnia di Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi dedicato allo scrittore albese. Partendo da Piazza Rossetti 1 si ripercorrerà un breve ma significativo racconto urbano della figura dello scrittore albese, oltre a una declinazione specifica al romanzo “La Malora” per introdurre gli ingredienti utilizzati da Ugo Alciati durante la cena. Alle ore 20.30 si raggiungerà la Sala Beppe Fenoglio nel Cortile della Maddalena per una cena studiata appositamente per l’evento dallo chef stellato del “Guido Ristorante - Villa Contessa Rosa” a Fontanafredda di Serralunga d’Alba. I posti per partecipare alla cena sono limitati ed in vendita sul sito www.fieradeltartufo.org.



Nel quadro della collaborazione del Centro Studi Beppe Fenoglio con la Città di Alba, con l’Ente Fiera e con la Giostra delle Cento Torri verrà presto annunciata un’altra importante iniziativa legata al turismo cittadino e alle manifestazioni folcloristiche della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.