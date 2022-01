Tamponi ad alunni e insegnanti, è operativo l'hotspot della Protezione civile di Fossano

CUNEO CRONACA - Da oggi, martedì 25 gennaio, è operativo l'hotspot della Protezione civile di Fossano (via Granatieri di Sardegna 1) per il mondo della scuola. Oltre ai tamponi rapidi per studenti e personale scolastico di ogni ordine e grado (eccetto dell'università), i vaccinati con una dose in attesa di Green pass potranno effettuare un tampone gratuito su prenotazione dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.30, utilizzando il codice fiscale e la tessera sanitaria online QUI selezionando "Eliminacode", oppure tramite gli sportelli aziendali Asl Cn1.

In visita all'hotspot il sindaco Tallone, che scrive: "Mi sono recato, con l'assessore all'istruzione Rattalino Donatella, presso la Protezione civile di Fossano per verificare il funzionamento del drive tamponi riservato unicamente agli alunni ed operatori scolastici delle varie scuole. L'esito del tampone verrà comunicato con un sms alla famiglia appena caricato sul sistema e qualora il Green pass sia attivo, gli studenti possono recarsi a scuola".

L’accesso diretto avverrà a seguito della comunicazione da parte del dirigente scolastico in accordo con il Sisp sulla base della suddivisione territoriale, dal lunedì al sabato, come di seguito indicato:

7,30 - 8,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico area fossanese;

8,30 - 9,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico area saviglianese;

9,30 - 10,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico area monregalese-cebana;

10,30 - 11,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico del area saluzzese;

11,30 - 13,30: accesso diretto per studenti e personale scolastico del area cuneese.

I minori muniti di carta d’identità dovranno essere accompagnati da un genitore munito di carta d’identità e consenso informato di entrambi i genitori o da un parente munito di carta d’identità e consenso informato di entrambi i genitori e dotati di penna per compilazione della modulistica.

(Foto tratta dalla pagina Facebook di Dario Tallone)