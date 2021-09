Tampone gratis per gli esenti dal vaccino e chi ha contratto il Covid dopo la prima dose

CUNEO CRONACA - Sono 18.337 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate martedì 7 settembre all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 11.546 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 3454 i 12-15enni, 5160 i 16-29enni, 3007 i trentenni, 2313 i quarantenni, 1840 i cinquantenni, 929 i sessantenni, 447 i settantenni,214 gli estremamente vulnerabili e 165 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.612.942 dosi (di cui 2.547.442 come seconde), corrispondenti all’88,4% di 6.347.230 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore al giorno precedente perché il totale comprende le 119.200 dosi di vaccino Moderna.

La Regione Piemonte da questa settimana offre la possibilità di accedere gratuitamente al tampone ai cittadini che hanno l’esenzione dalla vaccinazione (circa 6000 in Piemonte) oppure sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo la prima dose di vaccino (circa 7350 in Piemonte).

L’elenco dei centri dove è possibile recarsi è pubblicato QUI.