Super green pass: le risposte a tutti i dubbi sulle nuove regole appena entrate in vigore

CUNEO CRONACA - Il governo ha pubblicato la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo da lunedì 6 dicembre al 15 gennaio 2022, per chiarire i punti in sospeso in 13 ambiti: spostamenti, impianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e uffici, scuola e università, strutture socio-sanitarie, bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive), strutture ricettive, attività sportive in strutture pubbliche e private, attività ed eventi culturali, eventi sportivi, attività ricreative, concorsi pubblici. (Clicca QUI)

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto; per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.