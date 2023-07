Suoni dalle colline di Langhe e Roero, concerti a Tenuta Carretta e al Teatro della Pietra

CUNEO CRONACA - Terza settimana con Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale, con la Direzione artistica di Alba Music Festival, negli emozionanti territori di Langhe e Roero, che ha conquistato il palcoscenico estivo ed è stata ispiratrice di tante analoghe iniziative volte alla valorizzazione di questo magico angolo di Piemonte.

In programma mercoledì 19 luglio nella Tenuta Carretta di Piobesi d’Alba Il trillo del diavolo, un programma tra Tartini e Mozart con Giuseppe Nova, Direttore artistico della manifestazione, e il trio d’archi di Glauco Bertagnin, spalla storica dei Solisti Veneti e riferimento della Scuola violinistica veneta; giovedì sarà la volta di Cherasco, nel Cortile di Palazzo Gotti di Salerano, con la voce di Priscila Ribas e il Cuartet di Roberto Porroni con un programma colto e raffinato che affronta le trascrizioni dell’accattivante repertorio brasiliano del 900; venerdì si tornerà a Verduno, nello splendido Belvedere, con un programma di successo tra classico, tango e jazz, con il fisarmonicista Gianni Coscia e I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria.

Sabato il secondo appuntamento a Bergolo, alle 17 nel suggestivo Teatro della Pietra, un programma brillante con un duo di virtuosi come il violinista Davide Alogna e il pianista Andrea Bacchetti, per rimanere ancora in Alta Langa la domenica alle ore 18, dove sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista a Bossolasco si esibiranno il bandonenon di Fabio Furia ed il pianista Marco Schirru in una carrellata che include anche i celebri tanghi di Piazzolla resi famosi proprio da questo strumento. Molti dei concerti saranno seguiti da un brindisi conviviale tra artisti e pubblico, e in alcuni luoghi sono segnalati momenti gastronomici per terminare la giornata.

I concerti sono a ingresso libero nei limiti dei posti disponibili. La prenotazione dei posti è riservata agli Amici di Alba Music Festival, telefonicamente o scrivendo un’email a: simona.dellavalle@smcm.it, specificando le date di prenotazione. Informazioni su come diventare sostenitori e Amici del Festival sul sito: www.albamusicfestival.com.

(Foto di Bruno Murialdo)