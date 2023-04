Sulle strade del vino tra le colline di Langa e le valli della provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Giovedì 20 aprile, alle 19,30, presso il salone polivalente del Centre Prouvençal a S. Lucio de Coumboscuro (Valle Grana) riprende la rassegna "Tastar - assaggi di cultura e gusto", dedicata alla scoperta della gastronomia delle Alpi tra Piemonte e Provenza, dopo oltre due anni di pausa. L'incontro di aprile sarà dedicato al "vin da stop", un'espressione piemontese che indica il "vino buono" conservato attraverso un curato imbottigliamento. Questa antica tradizione testimonia la presenza di piazze di smercio e strade del vino che legavano le comunità collinari con quelle delle montagne.

L’uva dalla vigna giungeva nelle valli appena colta e pronta alla pigiatura, che avveniva sino a quote alte. Curioso è oggi percorrere le valli e trovare tine e botti ad altezze inaspettate. Questo soprattutto in vicinanza delle osterie di paese che producevano il vino per tutto l’anno per i loro consumatori. C’erano anche privati, che potendo disporre di un portico custodivano grandi tine, che servivano a soddisfare intere frazioni. Una tradizione che in alcune zone montane e pedemontane si accostava alla produzione locale di vino, che in certi periodi storici d’innalzamento delle temperature medie (seicento – fine ottocento) permettevano una timida produzione sino a metà valle (Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita).

Durante la serata, oltre al buon vino, saranno presentate anche le specialità culinarie delle Langhe, come l'arte di lavorare la pasta fresca. Saranno presenti il ricercatore ed editore Luciano Bertello e le famiglie di produttori che hanno da generazioni battuto le vie dell'uva tra colline e montagne. Gemma Boeri, titolare dell'Osteria Da Gemma, proporrà una selezione di portate che intercaleranno gli interventi. L'incontro "Vin da stop" è su prenotazione, con un costo di partecipazione di €40,00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coumboscuro Centre Prouvençal ai numeri 0171.98707 - 0171.98744 o tramite WhatsApp al numero 349.6774516.

Il prossimo incontro della rassegna è previsto per l'11 maggio e sarà dedicato al "Froumage - il formaggio", con la partecipazione dei produttori delle Alpi e la cucina degli chef Maurizio Macario e Fabio Ingallinera del Nazionale di Vernante.

(Foto Bruno Murialdo)