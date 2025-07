"Sui sentieri di La Morra": una camminata serale immersiva tra i paesaggi delle Langhe

CUNEO CRONACA - Venerdì 25 luglio torna il “Pellegrinaggio sulle Colline”, camminata escursionistica serale organizzata nell’ambito della rassegna “Sui Sentieri di La Morra”, in occasione della ricorrenza di San Giacomo, patrono dei pellegrini.

Guidati dalla professionalità della guida escursionistica Guido Camia, i partecipanti percorreranno circa 10 km lungo i sentieri collinari, in un itinerario pensato per riscoprire il valore del camminare consapevole, in silenzio e in natura. L’iniziativa si rivolge a un pubblico sportivo e amante dell’escursionismo, alla ricerca di un’esperienza di condivisione autentica e immersiva nel paesaggio delle Langhe.

Il ritrovo è dalle ore 18:45 presso la frazione Rivalta, la partenza è prevista per le 19:00, l'arrivo entro le 22 a Rivalta. Al termine del percorso, i partecipanti potranno scegliere se trattenersi alla Festa d’Estate di Rivalta, organizzata dall’Associazione Ricreativa Rivaltese, con cena conviviale, tavoli sociali e musica dal vivo. Chi non parteciperà alla festa avrà comunque a disposizione una pausa di circa 15 minuti per consumare la propria cena al sacco.

La partecipazione all'evento prevede un contributo di 10 euro e richiede un equipaggiamento obbligatorio: scarpe da trekking, torcia frontale o a mano, acqua, repellente per insetti e cena al sacco per chi non aderisce alla cena della festa. È possibile riservare un posto a tavola per la cena finale. Info e prenotazioni: +39 333 2060148; info@visitlamorra.it.