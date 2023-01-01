Sui sentieri d’òc a Venasca: musica, fiabe e natura per bambini sull'Anello di Pluf

CUNEO CRONACA - Domenica 14 settembre l’Anello di Pluf di Venasca ospita l’ultimo appuntamento estivo, il penultimo dell’edizione 2025, di Sui sentieri d’òc, la rassegna di attività musicali, culturali e naturalistiche per famiglie con bambini nella fascia di età dai 3 ai 12 anni, organizzata dall’Unione Montana Valle Varaita e curata da La Fabbrica dei Suoni. La camminata parte alle ore 10 dall’ala di piazza Caduti: la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 13 settembre QUI o su www.lafabbricadeisuoni.it. In caso di maltempo, gli organizzatori si riservano la possibilità di annullare l’escursione, comunicandolo agli iscritti.



Il percorso non è adatto a passeggini o carrozzine; si consiglia di indossare scarpe da ginnastica o trekking e un cappellino per proteggersi dal sole, di portare una giacca antivento/antipioggia e di avere con sé una borraccia da riempire alla partenza. Le attività guidate terminano alle ore 12 presso la Casetta di Pluf, a circa metà percorso: il rientro in paese è da effettuare in autonomia seguendo le indicazioni sul sentiero. Per l’eventuale pranzo al sacco nel bosco è utile portare alcuni plaid. Si segnala che, diversamente da quanto previsto per gli altri appuntamenti venaschesi di questa rassegna, al pomeriggio non sarà possibile visitare La Fabbrica dei Suoni, che sarà invece aperta come di consueto la terza domenica del mese, il 21 settembre, per offrire agli interessati due domeniche consecutive di intrattenimento e scoperte nel mondo della musica.

Camminando lungo il sentiero sulle tracce dei protagonisti della storia occitana “C’è posto nel bosco”, ideata in modo originale proprio per l’Anello di Pluf e alla quale sono stati aggiunti ulteriori contenuti rispetto allo scorso anno, i partecipanti saranno invitati a rispondere alla domanda “da dove proviene questo suono?”, individuando le diverse melodie che si sprigionano dagli strumenti musicali che si riferiscono alla cultura popolare occitana, come ghironda, cornamusa, violino, fisarmonica e diversi tipi di flauto. Non mancheranno poi le storie di folletti, gnomi, silfidi e ninfe e del loro incontro con un sarvanòt delle montagne, un folletto occitano e della saggezza che è capace di esprimere e condividere con tutti un vecchio albero del bosco.

Gli appuntamenti di Sui sentieri d’òc, si svolgono su diversi sentieri e in varie località della valle Varaita per scoprire, divertendosi, la lingua e la cultura musicale occitana: patrimoni culturali che anche i più piccoli possono apprezzare e scoprire, se indirizzati in modo costruttivo. Sei date sono in programma a Venasca lungo l’Anello di Pluf, le altre sei sono state calendarizzate tra fine giugno e fine agosto in varie località della valle Varaita: Bellino, Sampeyre, Pontechianale, Frassino, Melle e Isasca. Tutti gli appuntamenti abbinano attività musicali, culturali e naturalistiche: la rassegna si conclude con l’ultimo appuntamento sull’Anello di Pluf in calendario domenica domenica 19 ottobre, durante la Mostra Mercato La Castagna di Venasca.

La rassegna, alla sua seconda edizione dopo la fortunata annata scorsa, è finanziata grazie a risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte nell’ambito del Progetto “Legge 482/99 - La lenga per deman, edizione 2023” realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.