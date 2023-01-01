Suggestioni senza tempo: il Trio Italiano apre gli "Incontri d'Autore" domenica a Cuneo

CUNEO CRONACA - Domenica 9 novembre alle ore 16.30, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo, torna la rassegna “Incontri d’Autore” con un nuovo appuntamento dal titolo “Suggestioni senza tempo”, protagonista il Trio Italiano composto da Endrio Luti (fisarmonica), Cristina Trimarco (fagotto) e Thomas Luti (saxofono).

Il trio, nato dalla passione musicale di un’intera famiglia, proporrà un programma eclettico che attraversa culture e stili diversi: dalla tradizione balcanica, ebraica e klezmer, fino ai ritmi sudamericani e alle trascrizioni di celebri brani classici. In programma, musiche di Moretti, Morricone, Piazzolla, Mozart/Fazil Say, Goodman/Paganini, oltre a melodie popolari anonime come Rumeynisher Hora un Bulgar, Russishe Sher e Odessa Bulgar.

Il Trio Italiano vanta un’intensa attività artistica in Italia e all’estero. I suoi componenti collaborano anche con prestigiosi enti musicali come l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Società dei Concerti di La Spezia, il Teatro Regio di Parma, e numerose rassegne cameristiche nazionali e internazionali.

Nel concerto di Cuneo i tre strumenti, pur appartenendo a tradizioni diverse, si fonderanno in un dialogo sonoro equilibrato e sorprendente, capace di creare atmosfere ricche di sfumature e suggestioni.

La rassegna “Incontri d’Autore” è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, del Banco Azzoaglio e con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Ingresso 10 euro (l’incasso sarà destinato a parziale copertura delle spese organizzative). Info e prenotazioni: incontridautore@yahoo.it – 3334984128 / 3933314628.

Prossimi appuntamenti della rassegna “Incontri d’Autore”

Domenica 23 novembre, ore 16.30 – “Visioni al femminile”, concerto contro la violenza sulle donne, con il Duo Mel Bonis (Vera Lizzio e Diana Nocchiero, pianoforte a quattro mani) e Barbara Amodio, voce recitante.

Domenica 7 dicembre, ore 16.30 – “MAPS - Bosso Concept” con Ivana Zecca (clarinetto), Davide Vendramin(bandoneón), Jorge A. Bosso (violoncello) e Piermario Murelli (contrabbasso).